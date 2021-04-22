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Сегодня, спустя 5 месяцев после начала продаж, видеокарты NVIDIA продолжают демонстрировать стабильный рост цен. Если ещё вчера нам казалось, что потолок пробит, и выше быть уже не может, то продавцы всегда готовы рас разубедить. Если вы отказались от GeForce RTX 3070 за 60 000 рублей в первые недели после релиза, то сегодня за неё придётся потратить вдвое больше. Или можно сидеть на встройке, что тоже вариант, поскольку позволяет сэкономить денег.

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Уже скоро в продажу поступит новая GeForce RTX 3080 Ti, слухи о которой ходят уже более полугода. Вначале она предполагалась, как слегка усиленный вариант обычной модели, после этого сообщалось об урезанном флагманском графическом чипе с 20-ю Гб видеопамяти, а после о видеокарте вообще забыли. Сегодня в сети появилась не только информация о сроках начала продаж, но и некоторые характеристики и цены. Судя по всему, перед нами уже финальная версия, а ребята из NVIDIA определились с тем, какой должна быть GeForce RTX 3080 Ti.

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Начнём с хороших новостей: появилось очередное подтверждение тому, что новинка получит не только заплатку против майнеров в драйверах, но и более эффективную, зашитую в BIOS, взломать которую будет нереально. История с GeForce RTX 3060 научила нас не доверять подобным заявлениям, ведь всё закончилось тем, что кто-то из NVIDIA выложил в свободный доступ драйвера для обхода блокировки, но в данном случае хочется верить, что всё будет иначе.

Сообщается, что GeForce RTX 3080 Ti получит модифицированный графический чип GA102, включающий 10 240 ядер CUDA с 384-битным интерфейсом. Как и в других флагманах, карта получит самую скоростную память GDDR6X, но на этот раз её количество будет ограничено на отметке 12 Гб. Судя по всему, видеокарта будет практически идентична по производительности с RTX 3090, и только в тяжёлых специализированных приложениях недостаток видеопамяти будет виден, а вот по сравнению с обычной RTX 3080 разница будет видна, ведь здесь и памяти больше (12 против 10) и интерфейс шире и ядер в достатке. Рекомендованная цена для Китая зафиксирована на уровне 1090 долларов без налогов, но сегодня этот показатель вообще ни на что не влияет, ведь после того, как видеокарта проходит через руки поставщиков, ритейлеров и других участников рынка она дорожает в три раза. Сообщается, что первые продажи могут начаться уже в мае, но более точной даты нет.