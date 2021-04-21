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Sony блокирует сетевые службы PlayStation 5 с севшей батарейкой, для замены требуется жидкий металл

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Сегодня об этом уже почти никто не помнит, но одни из первых батареек CMOS появились в картриджах для игровых приставок. Это были старые 8-битки, а благодаря батарейке была возможность сохранить свои достижения в продвижении по сюжетной линии. Картридж с виду ничем не отличался от обычных, но был куда тяжелее за счёт увеличенной платы, а продавцы на рынках за такие игры брали в несколько раз больше денег. Сегодня батарейка CMOS-памяти является неотъемлемым атрибутом работы системы BIOS для компьютера, позволяя хранить информацию о конфигурации и настройках подсистемы даже после полного отключения ПК.

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Неудивительно, что такой простой элемент нашёл своё применение и в другой электронике, а именно в игровых приставках. Как недавно стало известно, что Sony использует батарейку в PlayStation 4 для поддержания работы внутренних часов, которые являются защитой от различных попыток ускорить получение наград и других мошеннических действий. Кажется, что в этом шаге нет ничего странного, вот только запас прочности у батарейки составляет около пяти лет. И всё было бы хорошо, если бы владельцам консолей с севшими батарейками не блокировались сетевые службы, запрещающие получать доступ к онлайну.

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Поскольку приставка плавно уходит с рынка, а на её место становится PlayStation 5, многие хотели бы узнать, как обстоят дела в новой консоли. Что же, севшая батарейка блокирует PlayStation Network и здесь, а вариантов обойти неприятную функцию нет, если только хакеры не придумают взлом, но это уже другая история. Когда батарейка выходит из строя на ПК, замена её становится несложным делом даже для домохозяйки, которая может выковырять ей пальцем, а после попросить аналогичную в магазине. С PlayStation 5 у вас такое не пройдёт. 

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Сообщается, что батарейка находится между материнской платой и большим радиатором, который придётся снять для доступа к севшему элементу консоли. Хуже всего даже не то, что на такое решится далеко не каждый. Дело в том, что радиатор соединён с платой при помощи жидкого металла, а значит после покупки новой батарейки придётся где-то разжиться ещё и этим расходником. Пока никаких комментариев от Sony не поступало. Возможно, когда проблема севших батареек станет массовой, японцы выпустят прошивку, открывающую доступ к сетевым ресурсам без батарейки. По ка же царит полное молчание, а значит решать проблемы с батарейкой приходится каждому в индивидуальном порядке. 

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Толик Смирнов
13:55
Да полюбас такая конструкция была сделана специально, чтобы вынудить менять старые PS5, на какие-нибудь PS5 slim или вообще на PS6.
Sony блокирует сетевые службы PlayStation 5 с севшей батарейкой, для замены требуется жидкий металл
Megard
13:53
А что жидкий метал на термопасту поменять то никак нельзя?
Sony блокирует сетевые службы PlayStation 5 с севшей батарейкой, для замены требуется жидкий металл
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Если ты считаешь,что тварями толстопузыми я назвал гаражных майнеров-ты ошибаешься.Они-гаражные короеды.Твари толстопузые-это крупные (вернее,"жирные") участники криптоидиотизма.Ваша пирамида рухнет,э...
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