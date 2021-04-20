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Студия Rockstar Games получила известность благодаря нескольким культовым сериям. В первую очередь, это Grand Theft Auto и Red Dead Redemption. При этом, если третья часть вестерна даже не обсуждается, то шестая часть GTA сводит сума миллионы фанатов уже несколько лет. Инсайдеры придумывают несуществующие подробности, а неизвестные блогеры рассказывают о любопытных деталях, которые им попали в руки напрямую от разработчиков. И всё же, когда-то давно ребята из Rockstar занимались созданием других игр.

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Вчера случился массовый сбой, когда из Steam пропали все игры Rockstar Games. Проблему быстро заметили и починили, но, как это часто случается, кто-то в спешке явно перестарался, нажав пару лишних кнопок. Как оказалось, рвение неизвестного работника цифрового магазина вернуло в строй старую игру Midnight Club 2, которая представляет собой уличную гонку. Старушка вышла в 2008 году и сегодня уже не может порадовать нас красивой графикой или геймплеем, поскольку все фишки давно скопированы и улучшены в разы.

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Что любопытно, спустя 30 минут оплошность была устранена, а Midnight Club 2 благополучно вернулась в мусорную корзину магазина, но несколько десятков человек уже успели её скачать. Сообщается, что одновременно в неё играли 40 человек, в то время как в рыбный день можно заметить не больше двух. Подобное отношение к игре объясняется истечением срока лицензии на музыкальный контент и использование автомобилей и символики других компаний. Rockstar Games просто не может её вернуть в Steam.

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Кстати, Midnight Club 2 можно скачать для приставки PlayStation 3 напрямую через консоль. Всем остальным остаётся только пиратская версия, либо покупка диска, но сегодня найти старую игру практически нереально. Кстати, это не единственная жертва лицензий. Так, несколько лет назад с подобной проблемой столкнулись геймеры Grand Theft Auto IV, когда из игры был удалён музыкальный контент, поскольку права на него перестали принадлежать ребятам из Rockstar Games. Стоит отметить, что студия зарабатывает миллиарды и могла бы потратиться на подобные мелочи. Судя по всему, руководство считает лишние траты излишними, поскольку пока геймеры никакого бунта по этому поводу не поднимают.