NVIDIA заявляет о планах увеличить отгрузки майнерских видеокарт в 3 раза
На сегодня NVIDIA остаётся лидером рынка графических чипов, поставляя более 80% всей продукции. Доминирование с производством GPU для центров обработки данных ещё более впечатляет, но здесь всё просто, ведь реальных конкурентов нет, а AMD не способна выступить в роли соперника ещё и потому, что не имеет доступа к достаточному количеству готовой продукции. Пользуясь доминантным положением NVIDIA в последние годы явно не стеснялась просить за свои видеокарты гораздо больше, чем это было ещё 5 лет назад. Можно сколько-угодно заявлять о сложных технологиях, вот только за прошедшие 10 лет смартфоны становятся всё более сложными, а цены остаются на прежнем уровне.
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Одним из самых частых обвинений, звучащих в сторону NVIDIA, остаётся заочная вина в поставках видеокарт майнерам. Представители компании уверяют, что это не так, а текущие проблемы связаны с повышенным спросом. Здесь также возникает вопрос: неужели все геймеры бросились скупать новое поколение видеокарт? Вопрос так и останется риторическим, ведь вчера во время пресс-конференции представители NVIDIA в очередной раз отвергли все порочащие компанию слухи. Не обошлось без любопытных подробностей, но сегодня никто и не скрывает поставок майнерам специальных версий видеокарт.
Как оказалось, NVIDIA планировала отгрузить шахтёрам видеокарт на 50 миллионов долларов. Поставки уже начались, а клиенты в буквальном смысле готовы сметать все доступные предложения. В такой обстановке грех не подзаработать. Видимо так и подумали в NVIDIA, поскольку было решено увеличить отгрузки майнерам в 3 раза (до 150 миллионов). При этом особый акцент делается на том, что на геймерах это не отразится.
Подобные заявления ставят в тупик, ведь на 99% майнерские видеокарты полностью соответствуют своим геймерским вариантам и отличаются только отсутствием видеовыхода. Во всё остальном это всё те же GeForce GRX 1660 Super и RTX 2070. А вот относительно стабилизации положения на рынке полупроводников, утешительных сведений нет. NVIDIA полагает, что уже в 2021 году удастся улучшить показатели, но более точных сроков не называет.
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