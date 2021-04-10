У цифрового рубля могут возникнуть проблемы, ведь всего 14% жителей РФ планируют им пользоваться
Криптовалюты наступают. Несмотря на то, что Биткоин завоёвывает всё больше поклонников по всему миру, чиновники во многих странах пока не определились, как быть, и чем может грозить экспансия цифровых денег. Кто-то высказывает скромные опасения. Другие – громко заявляют, что перед нами пирамида, которую нужно закрыть как можно скорее. Точно такая же ситуация и в финансовом секторе. Такие гиганты, как Tesla уже обладают немалым криптовалютным портфелем, а вот крупные фонды и воротилы с Уолт-Стрит пока не спешат рекомендовать своим клиентам отказываться от традиционных ценных бумаг и фиатной валюты. На этом фоне всё громче слухи о скором появлении первых цифровых денег национальных банков.
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Судя по всему, первыми здесь стартуют китайцы со своими юанем. Тестирование национальной системы проведено, а впереди множество финансовых вопросов, которые предстоит решить прежде чем давать в руки населению деньги нового образца. По стопам экономистов из Поднебесной пойдёт и РФ. Недавно стало известно о планах начать тестирование в конце текущего года, а запустить в конце 2022 или в 2023. На самом деле всё будет зависеть от того, насколько позитивным окажется опыт зарубежных коллег, ведь никто не хочет допускать ошибок, особенно когда за них придётся расплачиваться реальными деньгами.
Поскольку ключевым фактором считается принятие цифрового рубля как можно большим количеством граждан, то крайне важно знать настроения в обществе. В ходе последнего опроса выяснились любопытные детали. Так, только 14% опрошенных твёрдо уверены, что сразу же начнут использовать цифровой рубль. 36% не видят никаких препятствий для этого, но не собираются переводить собственные деньги в цифровые. Они планируют изучить опыт знакомых, а также получить об этом как можно больше информации.
А вот 38% настроены негативно, поскольку не доверяют цифровым деньгам, предпочитая старый проверенный рубль доллар. Они заявили, что скорее не будет рисковать, а 22% из них высказались по этому вопросу жёстко и однозначно, полагая, что таким образом потеряют контроль над своими финансами. Остальные 12% пока находятся в неопределённом состоянии. Источник отмечает, что выборка достаточна, а погрешность не является статистически значимой.
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По итогам опроса можно сделать простой вывод, как только половина жителей РФ готова к изменениям (с учётом того, что 36% граждан сделают позитивный выбор). В то же время другая половина будет упираться до последнего. Эксперты заявляют, что сюда относятся люди в возрасте, которые не хотят учиться ничему новому, предпочитая получать пенсию из рук почтальона.
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