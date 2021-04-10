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Криптовалюты наступают. Несмотря на то, что Биткоин завоёвывает всё больше поклонников по всему миру, чиновники во многих странах пока не определились, как быть, и чем может грозить экспансия цифровых денег. Кто-то высказывает скромные опасения. Другие – громко заявляют, что перед нами пирамида, которую нужно закрыть как можно скорее. Точно такая же ситуация и в финансовом секторе. Такие гиганты, как Tesla уже обладают немалым криптовалютным портфелем, а вот крупные фонды и воротилы с Уолт-Стрит пока не спешат рекомендовать своим клиентам отказываться от традиционных ценных бумаг и фиатной валюты. На этом фоне всё громче слухи о скором появлении первых цифровых денег национальных банков.

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Судя по всему, первыми здесь стартуют китайцы со своими юанем. Тестирование национальной системы проведено, а впереди множество финансовых вопросов, которые предстоит решить прежде чем давать в руки населению деньги нового образца. По стопам экономистов из Поднебесной пойдёт и РФ. Недавно стало известно о планах начать тестирование в конце текущего года, а запустить в конце 2022 или в 2023. На самом деле всё будет зависеть от того, насколько позитивным окажется опыт зарубежных коллег, ведь никто не хочет допускать ошибок, особенно когда за них придётся расплачиваться реальными деньгами.

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Поскольку ключевым фактором считается принятие цифрового рубля как можно большим количеством граждан, то крайне важно знать настроения в обществе. В ходе последнего опроса выяснились любопытные детали. Так, только 14% опрошенных твёрдо уверены, что сразу же начнут использовать цифровой рубль. 36% не видят никаких препятствий для этого, но не собираются переводить собственные деньги в цифровые. Они планируют изучить опыт знакомых, а также получить об этом как можно больше информации.

А вот 38% настроены негативно, поскольку не доверяют цифровым деньгам, предпочитая старый проверенный рубль доллар. Они заявили, что скорее не будет рисковать, а 22% из них высказались по этому вопросу жёстко и однозначно, полагая, что таким образом потеряют контроль над своими финансами. Остальные 12% пока находятся в неопределённом состоянии. Источник отмечает, что выборка достаточна, а погрешность не является статистически значимой.

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По итогам опроса можно сделать простой вывод, как только половина жителей РФ готова к изменениям (с учётом того, что 36% граждан сделают позитивный выбор). В то же время другая половина будет упираться до последнего. Эксперты заявляют, что сюда относятся люди в возрасте, которые не хотят учиться ничему новому, предпочитая получать пенсию из рук почтальона.