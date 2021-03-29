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В последнее время наблюдается большой интерес к криптовалютам. Инвесторы покупают Биткоин за миллионы долларов, а Киты постоянно раскачивают корабль цифровых денег, зарабатывая на падениях курса целые состояния. Всё это не идёт на пользу мировой экономике, ведь миллиардерам и так принадлежит большая часть того, что вообще может иметь какую-либо ценность на планете. Дошло до того, что даже фонд Сороса начал активно критиковать Биткоин, называя его вредным и опасным.

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К счастью, решение уже в пути. Первой страной, которая может нанести мощнейший удар по криптовалютам, станет Китай, который выпустит цифровой юань как средство для расчётов в сети. Следом за Поднебесной выстроилась целая цепочка желающих воспользоваться преимуществами цифрового мира. Как оказалось, не останется на обочине и Россия.

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Отметим, что слухи о создании цифрового рубля ходили давно. В сети появлялись различные утечки, но точных сроков реализации не было. Сегодня прояснить ситуацию попытался Анатолий Аксаков – глава комитета Государственной думы по финансовому рынку. По его словам, уже очень скоро Центробанк будет готов опубликовать сценарий развития, включающий несколько ключевых этапов, в рамках которых и состоится цифровая эмиссия.

Тестирование цифрового рубля стартует в 2021 году, но как это будет проходить и какие сервисы окажутся допущены неясно. Также пока неизвестны многие детали, которые интересуют обычных граждан и финансистов. Вероятно, государство пока не готово дать ответы здесь и сейчас, а значит нужно дождаться более развёрнутых пояснений. Аксаков заявил, что цифровой рубль получит полную поддержку государства, а значит его статус будет соответствовать бумажным деньгам. Относительно сроков, Аксаков указал, что раньше чем через несколько лет ждать появления цифрового рубля не стоит.