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Нет никаких сомнений, что самым известным роботом для российских читателей остаётся Фёдор. Сегодня мы мало знаем о судьба народного любимца, что кажется глупо и нелепо, ведь американские коллеги пиарят даже свои самые незначительные достижения, в то время как Федя вынужден пылиться на полке, или вообще может быть превращён в кентавра. Всё это весьма печально, но сегодня у нас колонка интересных новостей об ещё одном ИИ.

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София считается одной из самых известных роботизированных машин на планете. Обладает продвинутым ИИ и способна устанавливать с людьми зрительный контакт. Манера общения Софии далека от идеала, но разработчики из компании Hanson Robotics не сидят на месте. В 2017 году София удостоилась чести стать гражданкой (или гражданином, кто её знает) Саудовской Аравии, а сегодня её алгоритмы развиваются семимильными шагами. Недавно она нарисовала картину, которая была продана с аукциона за 688 тысяч долларов.

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Всё началось с сотрудничества с художником Андреа Боначето, в тандеме с которым София нарисовала работу под названием «Sophia Instantiation». После этого произведение искусства было переведено в цифровой токенизированный NFT-ролик диной 12 секунд. Именно его и выставили на продажу, получив в ходе аукционе немыслимые 688 тысяч долларов.



Журналисты взяли у Софии небольшое интервью, в ходе которого она поведала о неком коллективном разуме, сформировавшемся в ходе сотрудничества с Андреа Боначето. По её словам, она прибегает к мощнейшим алгоритмам, позволяющим ей раскрыть весь свой потенциал. А вот имя покупателя узнать не удалось. Он фигурирует под ником Crypto888crypto и не желает раскрывать свою личность. Стоит отметить, что торговля NFT-токенами набирает обороты. Ранее одна из работ цифрового художника Майка Винкельманна ушла почти за 70 миллионов.

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Посмотреть 12-секундый клип, который и был продан можно по ссылке.