CD Projekt Red сломала текстуры и погоду в новом патче 1.2 для Cyberpunk 2077
Несколько дней назад CD Projekt Red с большой помпой выпустила патч 1.2 для Cyberpunk 2077, ставшей главным разочарование и 2020, и 2021 года. Сообщалось о 500 внесённых изменениях, в том числе о проблеме с полицейскими, которые появляются за спиной игрока, как только он нарушает порядок. Как позднее выяснилось, проблем патч не решил, а вчера геймеры начали находить новые сюрпризы, которые появились уже после хвалёного исправления.
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Первая проблема настолько глобальна, и должна была решиться в первые дни продажи, но пока всё плохо. Дело в том, что автомобили на дорогах упрямо не желают видеть игрока. Никто вообще не тормозит, а алгоритм, который отвечает за управление транспортом, судя по всему пока не завезли. К этому добавилась новая проблема, так, теперь при столкновении с машиной игрок проваливается в текстуры и продолжает какое-то время падать. Выходом может быть только загрузка предыдущего сохранения.
У игрока всегда была возможность быстрого призыва авто, вот только теперь вы можете запросить сразу весь парк в полном составе. Как только вы это сделаете, машины начнут пребывать, падая друг на друга. Это приведёт к порче многих из призванных автомобилей и пробке на дороге. Из предыдущего пункта вы помните, как ужасно умеет водить компьютер. Благо, стоит только отойти, и пробка исчезнет сама собой. Всё в лучших традициях GTA, а ведь все вокруг ругают популярную игру именно за это.
Последним неприятным пунктом стали ошибки в настройках погоды. Теперь в некоторых случаях на город может обрушиться перманентная песчаная буря. Обычно нужно подождать её окончания, только не в этот раз, поскольку системе кажется, что ничего не происходит. Компьютерные персонажи спокойно разгуливают, а изменить что-то, можно только загрузив сохранение без сбоя в погоде.
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Когда всё это кончится, не знает никто. Недавно CD Projekt Red поделилась планами на будущее. Скажем честно, они туманны. Это значит, что сегодня даже руководство польской студии находится в неопределённости, опасаясь громких анонсов. Возможно, это и к лучшему, но сегодня вообще нет никакой информации о том, сколько ждать до полного исправления критических ошибок. Ну а с мелкими недочётами можно было бы смириться.
Посмотреть видео всех описанных выше проблем можно по ссылке.
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