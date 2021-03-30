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Cyberpunk 2077 должен был стать одной из лучших игр всех времён и народов, но превратился в нишевую стрелялку, в которой совершенно нечем заняться. Многочисленные баги, ужасная оптимизация и унылая концовка поставили крест на амбициях разработчиков. На самом деле всё могло быть иначе, стоило только ребятам из CD Projekt RED довести игру до ума ещё до выхода. Нужно было убедиться, что фанаты смогут запускать Cyberpunk 2077 даже на кофеварке. Отсеять все или большую часть ошибок и уж точно несколько тысяч раз перепройти сюжетку. Это позволило бы геймерам не топтаться на месте, ожидая звонка от ключевого персонажа, или не пытаться при помощи сохранений вернуть исчезнувшего напарника.

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Первую попытку исправить проблемы сделали ещё в январе. Именно тогда вышел большой патч версии 1.1. Как оказалось, он не решил проблем, и был создан исключительно для галочки. Все надежды были на вторую версию, которая ожидалась в феврале. Время шло, и в момент, когда мы уже нм на что не надеялись, вышел патч 1.2. Отметим, что за неделю до выхода обновления нам снова поведали о многочисленных улучшениях, в числе которых оказались полицейские, умеющие телепортироваться за спину главного героя.

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Возможно, именно поэтому геймеры первым делом обратились именно к этой ошибке. Мы не станем утверждать, что патч ничего не изменил, поскольку давно потеряли надежду поиграть в стабильный качественный проект, о котором нам говорили CD Projekt RED. Список изменений гигантский. Там и улучшенное управление транспортом, и функция раскачки автомобиля, и новая модель движения машин. Почитать об этом можно на официальном сайте. Как оказалось, большинство изменений мелкие и касаются каких-то незначительных моментов. Нет никаких сомнений, что всё это нужно править, вот только зачем столь несущественные пункты так громко обсуждать?



А вот самая главная проблема не решена. Видео находится выше. Да, полицейские прибывают не мгновенно, но они также быстро телепортируются за спину главного героя, что порой напоминает GTA десятилетней давности. В данном случае стоило бы закончить чем-то обнадёживающим, вот только никаких надежд уже давно нет. Интерес к игре угас, что подтверждает Steam, где старый добрый Ведьмак привлекает больше геймеров, чем новомодный Cyberpunk 2077.