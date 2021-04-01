Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последние дни новости от CD Projekt RED бьют ключом. Вначале стало известно о покупке небольшой студии из Канады, которая должна была заняться чем-то важным во вселенной Cyberpunk 2077. После этого руководство неожиданно заговорило о планах на разработку ещё одного крупного проекта, о котором будет известно не ранее 2022 года. Поляки тут же оговорились, что хотят изменить свой подход к созданию игр, а все намёки явно указывают на возрождение вселенной Ведьмака. Пока всё это только слухи, к счастью появилась очередная порция информации о многопользовательском режиме Cyberpunk 2077.

реклама

Задолго до выхода Cyberpunk 2077 руководство студии намекало на масштабность онлайн-режима. Имелось в виду, что это будет не часть игры, когда сюжетную компанию можно будет проходить вместе с друзьями, а чуть ли полноценный проект. Якобы именно этим должны были заниматься ребята из канадской студии Digital Scapes. Судя по всему, планы снова меняются, по крайней мере такой вывод можно сделать из интервью гендиректора студии Адама Кичиньски.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6700XT в Ситилинке - смотри цену 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

По его словам, сейчас команда работает не над отдельной онлайн игрой, а над технологией, способной интегрировать многопользовательский режим в любой проект, как существующий, так и тот, что только находится на этапе планирования. Одновременно с этим он подтвердил, что Cyberpunk 2077 претерпит больших изменений в будущем за счёт расширения игрового мира в виде DLC. Адам Кичиньски отметил, что пока планов монетизации игр нет, поскольку вначале нужно понять предпочтения фанатов.



А вот о сроках теперь вообще никто не говорит. Видимо руководство CD Projekt RED сделало соответствующие выводы из аврального графика разработки, который привёл к катастрофе с CD Projekt RED. Бесплатные дополнения будут, но, когда, никто не знает. Вполне возможно, что вначале было принято решение устранить все баги, а после начинать расширять игровую вселенную.