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В 1983 году в Японии поступила в продажу игровая приставка Nintendo Entertainment System (NES). Это было третье поколение консоли от большой «N», ставшее одним из самых удачных за всю историю. До США NES добралась только к концу 1985 года, а в Европу – к 1986 году, но это только официально, поскольку клоны её наводнили весь мир куда быстрее оригинала. Одной из самых излюбленных франшиз стали приключения братьев Марио, а одна только Super Mario Bros продана в количестве 40 миллионов копий. Согласно официальным данным, на данный момент количество купленных оригинальных приставок доходит до 62 миллионов, что очень неплохо учитывая, что пик продаж пришёлся на времена, когда в компьютерные игры играли по большей части дети и подростки.

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Дети выросли, а тем, кто впервые увидел NES в конце 80-х годов, сегодня уже за 40 лет. Судя по всему, некоторые из них стали весьма богаты, поскольку могут себе позволить называться коллекционерами редких игр для NES. По данным аукциона Hongji Auction Company, несколько дней назад был продан самый дорогой картридж с Super Mario Bros в идеальном состоянии. Игра никогда не открывалась и до сих пор находится в специальной плёнке, поверх которой есть ещё одна для сохранения товарного вида комплектации.

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Представители аукциона уточняют, что это не совсем обычная версия игры. Дело в том, что она принадлежит к редкой партии конца 1986 года, и на ней нет традиционного кода Game Pak NES-GP. Лот был продан неизвестному покупателю на торгах аукциона Hongji Auction Company за 660 тысяч долларов. Это новый рекорд, поскольку ранее здесь же в ноябре 2020 была куплена запакованная копия Super Mario Bros 1990 года за 156 тысяч долларов. Что любопытно, в июле 2020 залитый в плёнку нераспакованный картридж ушёл за 114 тысяч долларов.

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Эксперты аукциона Hongji Auction Company полагают, что в дальнейшем цена подобных лотов будет расти. Их ценность в глаза коллекционеров намного превышает сотни тысяч долларов, а нераскрытых копий остались единицы. 2021 год может поставить ещё несколько новых рекордов, коллекционеры доказали свою покупательскую способность, а подобные товары нечасто переходят из рук в руки, что делает их крайне редкими.