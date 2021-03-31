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Провал Cyberpunk 2077 очевиден. CD Projekt RED попытается оживить проект за счёт новой студии из Канады Digital Scapes, которая теперь стала частью команды и будет продолжать работу над неизвестным проектом. Предполагается, что это будет многопользовательский режим Cyberpunk 2077, о котором давно грезят фанаты, если таковые ещё остались. Как стало известно, польская студия планирует большие перемены, о некоторых из которых было решено рассказать прессе.

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Прежде всего CD Projekt RED сделала выводы из проблем, с которыми столкнулась в ходе разработки Cyberpunk 2077. С этих пор никаких ранних анонсов не будет, никаких трейлеров и концепт-артов до тех пор, пока в руках разработчиков не окажется более-менее готовый продукт, которым будет не стыдно поделиться с фанатами. На самом деле решение прятать игру кажется странным, тем более что многие студии начинают анонсировать проекты ещё до начала написания сценария, но в данном случае решать не нам.

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Одновременно с этим была представлена бизнес-стратегия на 2022 год. Сообщается, что CD Projekt RED займётся выпуском новой игры ААА-класса. Журналисты отмечают, что это может быть что-угодно, хотя в портфолио польской команды не так много уникальных проектов (постер ниже намекает). По большому счёту фанаты ждут только продолжение саги о Геральте, а значит с большой долей вероятности нам готовят The Witcher 4, которая уже много лет занимает умы любителей популярной серии игр.

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Что любопытно, студия разделит сотрудников на две команды, каждая из которых будет занята отдельным проектом. Скорее всего одна – многопользовательским режимом Cyberpunk 2077, а другая The Witcher 4. При этом обе команды смогут использовать общие наработки и технологии. А вот любителям длинных компаний самое время начать беспокоиться, ведь польская студия напрямую заявила, что игры больше не будут такими длинными. Гораздо эффективнее выпустить короткую компанию, а после расширять её посредством дополнений. Точных данных на этот счёт нет, а руководство студии говорит витиевато. В этом нет ничего удивительного, ведь после нескольких лет томительных ожиданий поляки оказались неспособны предложить преданным фанатам продукт высокого класса.