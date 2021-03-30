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Сегодня наши читатели уже могли ознакомиться с новым патчем за номером 1.2, который должен был улучшить работоспособность Cyberpunk 2077. Если резюмировать, то обновление получилось спорным, поскольку разработчики сосредоточились на нескольких сотнях незначительных изменениях, в то время как большие ошибки и оптимизация так и осталась вне поля зрения. Как оказалось, это не единственная новость на сегодня, в которой фигурирует CD Projekt RED.

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Сегодня руководство польской студии объявило о покупке независимой команды разработчиков компьютерных игр Digital Scapes из Канады. Небольшая студия была основана в 2012 году и включала многих известных игроделов из стана BioWare, Relic и Radical Entertainment. Известно, что обе студии связывают партнёрские отношения со времени, когда CD Projekt RED доверила команде из Канады полировку Cyberpunk 2077. Контакты длятся более двух лет, что, вероятно, и повлияло на решение взять под крыло небольшую студию.

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Представили CD Projekt RED заявили, что надеются, что ребята смогут влиться в большой дружный коллектив, помогая совершенствовать существующие технологии и делать впечатляющие игры. Уже вскоре Digital Scapes будет переименована в CD Projekt Red Vancouver, что подчёркивает принадлежность к территориальному расположению разработчиков. Отмечается, что новая команда займётся неким предстоящим проектом, но не уточняется, что это может быть за игра, а также не указывается временных рамок.

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Некоторые аналитики полагают, что CD Projekt Red Vancouver будет доверена ключевая роль в создании мультиплеера для Cyberpunk 2077. Если верить слухам, это будет автономный проект, больше напоминающий Grand Theft Auto V. Судя по всему, польская студия планирует повторить успех своих коллег из Rockstar. Вот только подобная перспектива кажется сомнительной, ведь сегодня Cyberpunk 2077 почти забыта, и может не заинтересовать потенциальных геймеров. Что до представителей CD Projekt Red Vancouver, то ребята поведали о пользе наведения мостов между канадской и польской культурой создания игр, в остальном речь кажется заученной и ничего нового нам раскрыть не может.