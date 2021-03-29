Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Джен-Сун Хуанг основал компанию NVIDIA в далёком 1993 году. Что любопытно, на тот момент на рынке графических чипов присутствовали 30 конкурентов, которые даже и не думали сдавать свои позиции. Кто-то из них пал под натиском молодого Хуанга, другие были им выкуплены и стали частью самого крупного производителя видеокарт с долей рынка свыше 85% (на начало 2021 года). Согласно официальным данным, состояние основателя NVIDIA оценивается в более чем 11 миллиардов долларов, а сам он фактически стал идейным вдохновителем и инициатором создания специализированных графических процессоров, обеспечивающих работу ИИ и нейросетей.

реклама

Пожалуй, самым известным образом, с которым Дженсен Хуанг ассоциируется – это его кожаная куртка. Глава компании всегда щеголяет в ней на различных мероприятиях, и никогда не снимает даже в режиме онлайн-конференций. Многие фанаты ласково его так и называют «куртка», что не требует долгих реверансов, позволяя каждому понять о ком идёт речь в разговоре.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Судя по всему, ребята из NVIDIA решили подшутить над своим начальником, поскольку теперь после ввода в Твиттер хештега #nvidia, вы можете увидеть рядом с названием компании эмодзи в виде чёрной куртки. Некоторые интернет-сыщики предположили, что это первоапрельская шутка, но на календаре 29 марта, а значит время ещё не наступило. В любом случае – это дань уважения Дженсену, ведь он с самых первых дней стал олицетворением духа созданной им компании.

реклама

Кстати, а вы знали, что Лиза Су, возглавляющая единственного конкурента NVIDIA – AMD приходится Дженсену двоюродной племянницей? Многим журналистам интересно, делится ли дядюшка Хуанг со своей родственницей корпоративными секретами, встречаются ли они за чашечкой кофе, или делают вид, что их ничего не связывает. Пока на этот вопрос ответа нет, но оба стараются дистанцироваться от родственных отношений, посвящая себя всецело работе.