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Имя Хидео Кодзимы не сходит с главных полос интернет-изданий уже долгие годы. Неясно, является ли он гением, или это мы хотим его таким видеть. В любом случае у него есть целая армия поклонников и несколько громких игр, которые не только стали личным триумфом Хидео, но и вошли в пантеон лучших игр всех времён и народов. Чего только стоит серия Metal Gear, но в данном случае мы не планируем разбираться в деталях, а обратимся к интервью, которое он дал 25 марта изданию 505 Games.

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По словам Хидео, он начинал с игр на ПК, поэтому его всегда тянула эта платформа, но он также видит множество препятствий, не позволяющих в полной мере реализовать свои задумки на персональных компьютерах. Собственно, причин всего три, давайте их перечислим:

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1. Геймеры на ПК считают себя лучше других. Они уверены, что мир вертится у их ног. Любителей игровых приставок они вообще геймерами не считают, а такой подход не нравится Хидео. Мало того, консольщики менее предвзяты и требовательны, что также усложняет разработку игр для платформы ПК.

2. Сделать игру на приставку гораздо проще. Есть два актуальных поколения и всего четыре варианта, а значит работа по оптимизации предстоит серьёзная, но не безнадёжная. В то же время на ПК сотни видеокарт, каждая из которых предлагает свой уровень производительности. Мало того нужно помнить о процессорах, ведь быстрая видеокарта порой соседствует со слабым камнем. В конце концов есть оперативная память, и всё это нужно учитывать при оптимизации, что делает финальные стадии перед запуском игры настоящим кошмаром.

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3. Хидео признался, что ему непривычно играть с помощью мышки и клавиатуры, ведь джойстик удобнее. Он также уверен, что даже при помощи оптимизации игру, заточенную под геймпад сложно научить взаимодействовать с мышкой.

Что любопытно, Death Stranding вышла на ПК, где отлично работает. Нельзя сказать, что она идеально оптимизирована, но, судя по всему, у Хидео всё-таки есть исключения, а сам он заявил, что хотел просто дать возможность как можно большему количеству геймеров поиграть в своё последнее творение.