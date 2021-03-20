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Видеокарты серии GeForce GTX 1660 считаются наиболее популярными среди геймеров. Ещё недавно модель с приставкой «Super» можно было найти до 25 тысяч рублей. Десятки моделей от различных производителей лежали на прилавках, позволяя выбрать подходящий товар по цене и производительности. Сегодня всё кардинально поменялось, а былые цены уже не вернуть. Никто не знает, когда всё это закончится, но утешительных прогнозов нет, ведь проблема не только в майнерах, как было в 2017 году, но и в эпидемии коронавируса, которая привела к перебоям с поставками полупроводников по всему миру.

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Стоит отметить, что NVIDIA пытается переломить ситуацию, увеличивая производство графических чипов, но пока дивиденды от этого получили лишь майнеры. Ранее нам сообщали о скором выходе специальных шахтёрских версий видеокарт, но не называли сроков их выхода. Что же одна из них уже доступна для заказа в ОАЭ. Майнерам предлагается купить Palit CMP 30HX, которая представляет собой полную копию Palit GeForce GTX 1660 Super GP, но без выходов на монитор.

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Здесь всё те же 6 Гб видеопамяти, которые функционируют на базе 192-битной шины с пропускной способностью 336 Гб/с. Для питания потребуется один дополнительный разъём на 8 пин, а максимальный показатель TDP составляет 125 Вт. Не изменился и показатель хейшрейта, составляющий скромные 26 MH/s. Казалось бы, подобное решение должно продаваться по сниженной цене, поскольку неинтересно обычным геймерам, вот только этого не случилось, ведь стоимость такой карточки зафиксирована на уровне 723 доллара.

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Если заглянуть в российские магазины, то можно легко найти полноценную GeForce GTX 1660 Super производства Palit за 49 тысяч рублей, что соответствует 660 долларам. Неясно, чем продиктована такая высокая цена на майнерскую модель, но нет никаких сомнений, что подобное ценообразование только усугубит положение на рынке, ведь майнеры предпочтут взять обычную версию, которую после можно продать геймерам на вторичном рынке. Тем более, что она дешевле.