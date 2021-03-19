AMD готовит бюджетную видеокарту Radeon RX 6500 с 8 Гб памяти и ценой 350 долларов
Не успели майнеры раскупить новую видеокарту Radeon RX 6700 ХТ, как по сети поползли слухи о скором выходе ещё одного игрового решения. На этот раз перед нами наиболее бюджетный вариант новой линейки Big Navi – Radeon RX 6500. Предположительно, карта будет основана на чипе Navi 23, получит 8 Гб скоростной памяти и крайне урезанную шину на 128 бит, что, впрочем, логично для продукта подобного класса. Видеокарта позиционируется как премиальное решение для геймеров, предназначенное для игр в разрешении 1080р.
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Новинка включает всего 2048 шейдерных процессора (2560 на RX 6700 ХТ) и 64 Мб скоростной памяти Infinity Cache, что выглядит ненамного хуже более старшей модели. Одновременно с этим заявлена действительно быстрая видеопамять, со скоростью до 16 Гбит/с. А вот площадь кристалла всего 236 мм2, что ощутимо меньше 336 мм2 на RX 6700 ХТ. Создаётся впечатление, что перед нами бюджетный продукт, и только заявление о некой премиальности выбивается из общей логики.
Как оказалось, не только это заявление. Судя по всему, всех геймеров порадует и цена новинки. Сообщается, что Radeon RX 6500 будет продаваться за немалые 350 долларов и станет конкурентом GeForce RTX 3060. В данном случае кажется, что было бы логичнее сравнивать новинку с засветившейся недавно GeForce RTX 3050 Ti, которая также получит 128-битную шину и маленькую площадь кристалла. Вот только цены на видеокарты будут разные.
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Очевидно, что Radeon RX 6500 станет наследницей RX 5500 ХТ, как и других моделей, выпущенных в бюджетном секторе. Однако последняя непопулярна, поскольку предлагает неразумную цену и невысокую производительность. Данное утверждение в настоящее время неактуально, поскольку стоимость видеокарт уже давно перешагнула все допустимые пределы. Вполне возможно, что AMD хочет успеть заработать, ведь майнерам может понравиться 8 Гб памяти, хотя судить об этом пока слишком рано.
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