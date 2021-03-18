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Сегодня стартовали продажи видеокарты Radeon RX 6700 XT. Обычно подобные события активно обсуждаются всем игровым сообществом, но сейчас этому самому игровому сообществу видеокарты вообще не достаются, тем более, что всякому терпению приходит конец. В итоге старт прошёл максимально тихо, а доступных моделей на так много. Сегодня у нас есть возможность изучить российские цены на новую видеокарту.

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Заглянув в Регард мы видим сразу два сюрприза: купить видеокарту можно, но сложно. Кроме того, цены действительно оставляют желать лучшего. Давайте пройдёмся по пунктам. Для того чтобы стать счастливым обладателем Radeon RX 6700 XT, мало только лишь заплатить 90 тысяч. Вам придётся собрать компьютер с нуля.

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Наиболее бюджетным вариантом станет модель производства XFX. Она имеет эталонный дизайн и максимально приближена к референсному решению. Стоимость такой карточки зафиксирована на уровне 86 700 рублей.

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Небольшой буст до 2620 МГц предлагает MSI. Здесь производитель установил всего два кулера, что может негативно сказаться на температуре графического чипа.

Оптимальным вариантом станет модель от Gigabyte. У неё такая же тактовая частота, как и у карточки выше, но более эффективная система охлаждения, что позволяет выжать в домашних условиях пару десятков лишних мегагерц. Цена немного выше, но в целом это не играет роли, поскольку, заплатив 90 тысяч за предыдущую модель, вы вполне можете докинуть ещё пару тысяч за шанс разгона.

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В данном случае неясно, откуда столь высокие целы. Дело в том, что новинка показала себя посредственно в майнинге, а значит не может рекомендоваться для создания домашней фермы. Точно такая же ситуация и с промышленным майнингом, где она на 20% менее эффективна, чем GeForce RTX 3060 Ti. В играх ситуация получше, но такие цены явно рассчитаны на шахтёров.