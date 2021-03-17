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Вчера наши читатели могли изучить некоторые особенности новой видеокарты GeForce RTX 3050. Настольная модель пока нигде не засветилась, а вот мобильный вариант уже во всю тестируется. Пока это только первые утечки, которые могут функционировать на сырых драйверах, но даже этого достаточно, чтобы сделать далекоидущие выводы. Сегодня у нас ещё один кандидат на звание бестселлера, а именно прокачанная модель GeForce RTX 3050 Ti. Она получит 4 Гб видеопамяти, работающей со скоростью 12 Гбит/с на 128 битной шине, что не кажется серьёзным прорывом, а вот её реальная производительность может порадовать тех, кто планирует в ближайшие месяцы купить недорогой игровой ноутбук.

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Возможно, мы бы хотели увидеть более внушительную производительность, но в данном случае имеет смысл говорить об эволюции, когда мы видим стабильный прирост скорости. Если сравнивать с текущим середняком – GeForce GTX 1650 SUPER, то новинка значительно быстрее. Куда более внушительно выглядит противостояние GeForce RTX 3050 Ti с флагманской GTX 1080 Ti.

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Стоит учитывать, что в данном случае новинка работает на ноутбуке, а значит реальная производительность окажется куда выше, в то время как GeForce GTX 1080 Ti – это настольный вариант, не ограниченный низким энергопотреблением и узкой шиной. Эксперты ожидают, что GeForce RTX 3050 Ti будет предлагаться по цене от 225 долларов, что сделает её привлекательной для тех, кто не хочет тратить много денег на флагманские модели.

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Что любопытно, 4 Гб видеопамяти недостаточно для майнинга Эфириума, а значит данная модель может оказаться не интересна шахтёрам, что наконец позволит геймерам получить доступ к мощной игровой видеокарте. Здесь стоит учитывать амбиции перекупщиков. Но даже снижения интереса со стороны майнеров будет достаточно для улучшения ситуации с доступностью на рынке.