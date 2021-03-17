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Мошенник продал жительнице Москвы ноутбук для добычи Биткоина за 6.7 миллиона рублей

Мошенники перебрались в интернет
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Помните, как несколько лет назад в метро продавали Биткоины? Такие красивые золотые монетки, за которые брали всего пару тысяч долларов. Это может показаться удивительным, но люди с огромным удовольствием покупали криптовалюту. К сожалению, большинство пострадавших предпочло остаться в тени, полагая, что общественная огласка ударит по имиджу, сделав их посмешищем в глазах знакомых и неизвестных людей в сети. 

Кажется, многие доверчивые люди никогда не изменятся. Как стало известно, управляющая аптекой в Москве по имени Роза оказалась обманута неизвестным, которые втёрся ей в доверие, обманув даму на 6.7 миллиона рублей. Дело было так: парень по имени Сергей привлёк внимание Розы, предложив ей выгодное вложение в недвижимость. Неизвестно, что скрывалось за предложением, но от следующего девушка была не в силах отказаться.

Сергей рассказал, что вхож в круги сильных мира сего и может продать ей ноутбук, добывающий Биткоины. Якобы — это уникальный товар, который никогда не поступит в широкую продажу. Роза с радостью согласилась купить столь полезную вещицу за 6.7 миллиона рублей. Как водится, парень исчез со всей суммой в неизвестном направлении, а девушка обратилась в полицию.

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Как мы уже говорили, подобных историй множество. Мошенники всех мастей перебрались в интернет, где находят доверчивых людей, считающих, что мир вокруг наполнен добрыми и честными представителями человеческой расы. Не верите? Вот ещё одна история: бывший участник телешоу Дом 2 по имени Павел обманул жителя Набережных Челнов на 254 тысячи рублей. Масштаб поменьше, но предлог примерно одинаковый. Неизвестный хотел купить криптовалюту, которая должна была позволить ему разбогатеть. В данном случае Павла найти проще, чем неизвестного Сергея. В любом случае внимательно изучайте тему, прежде чем покупаете квантовый компьютер для добычи кефира. 

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