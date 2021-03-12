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В конце февраля мы могли наблюдать масштабное падение криптовалюты. На тот момент Эфир опускался до 1300 долларов, что вызвало панику среди майнеров, доходы которых значительно снизились. Ситуация с окупаемости бала такова, что вернуть затраты на покупку GeForce RTX 3060 Ti стало возможно за 8 месяцев и более. Ещё год назад это казалось неплохим вложением, но только не сейчас, ведь шахтёры привыкли к сверхдоходам. В последние несколько дней пессимистичные настроения уступили место оптимизму, а котировки Эфира пошли вверх. Что и говорить, если один лишь Биткоин подорожал на 8 тысяч долларов и продолжает расти.

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На этом фоне можно констатировать, что доходы майнеров снова приблизились к рекордным показателям. Давайте их как следует изучим. Итак, ещё неделю назад GeForce RTX 3060 Ti с большой натяжкой окупалась за 6 месяцев. Уже тогда шахтёры заявляли, что это крайне выгодное вложение, надеясь на повышение курса Эфира. Сегодня доход от 8 таких видеокарт составляет 54.14 долларов в сутки, или 195.5 долларов в месяц на одной карточке. Принимая в расчёт стоимость такой модели для майнеров в 1000 долларов, получаем срок окупаемости 5 месяцев.

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Нет никаких сомнений, что видеокарты не будут дешеветь. Представьте, если GeForce RTX 3060 Ti начнёт продаваться за 500 долларов, то окупить её можно будет за 2.5 месяца, а значит купить её захотят даже те, кто слышал о шахтёрах только в анекдотах.

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На этом фоне хуже всего дела обстоят у флагманской GeForce RTX 3080. Сегодня одна ферма из 8 подобных видеокарт приносит 80 долларов в сутки, или 300 долларов на одну карточку в месяц. Первые покупатели, которым удалось взять её за 800 долларов, могут её окупить менее чем за 3 месяца, что выглядит чрезвычайно выгодным вложением. Именно поэтому текущая её стоимость в магазинах составляет более 2 тысяч долларов, поскольку только по такой цене она перестала быть интересна майнерам.