Доходы майнеров растут, а окупаемость GeForce 3060 Ti в добыче Эфира достигла 6 месяцев
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В конце февраля криптовалюта перешла от роста к резкому падению, что вызвало небольшой переполох среди майнеров. К примеру, 28 февраля Эфир подешевел настолько, что многие заговорили о резком снижении доходности видеокарты GeForce RTX 3060 Ti и нецелесообразности её покупки по завышенным ценам. Спустя всего неделю мы видим, как шахтёры приветствуют завершение коррекции криптовалют, стабильный рост цифровых денег и обновление показателей доходности.
Сегодня ферма из восьми игровых GeForce RTX 3060 Ti даёт вам в сутки 43.73 доллара, более 1300 в месяц или 165 долларов на каждую карточку. В этой ситуации всё упирается в цену, за которую вам удастся собрать столь мощную майнерскую конфигурацию. К примеру, если одна штучка вам досталась за 1000 долларов (а майнеры берут их напрямую дешевле), то окупаемость всей фермы уменьшилась до 6 месяцев. А ведь ещё недавно этот показатель доходил до 8 месяцев.
Данные на 28 февраля
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Если криптовалюта продолжит дорожать, вернувшись к отметке 2000 долларов, то шахтёры снова начнут получать сверхдоходы, а окупаемость составит 4.5 месяцев даже если карта куплена за 1000 долларов и всего 3 месяца, если у вас есть хорошие знакомства в розничных сетях, либо вы берёте товар напрямую у поставщиков.
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