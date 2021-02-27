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Доходность видеокарт за неделю упала в 2 раза – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 7 месяцев

Майнинг стал невыгоден, а значит и видеокарты могут скоро вернуться в магазины
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Антимайнерская блокировка NVIDIA не сработала, ведь новая GeForce RTX 3060 приносит достаточно криптовалюты в альткоинах, а значит есть смысл купить её, продолжая добывать монетки. А может смысла уже и нет, ведь за последнее время цифровые деньги сильно просели, что отбросило доходы шахтёров, сделав майнинг невыгодным. Давайте как следует изучим эту тему. 

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Как обычно мы будем руководствоваться данными ресурса f2pool. Итак, в начале недели ферма из восьми GeForce RTX 3060 Ti приносила 50 долларов. уже тогда это вызвало множество вопросов, ведь при текущих ценах отбивать видеокарту стало крайне сложно. Сегодня всё стало куда хуже, ведь количество зарабатываемого Эфира в сутки снизилось до 38 долларов. 

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Данные на 24 февраля

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Данные на 27 февраля

Найти новую GeForce RTX 3060 Ti дешевле 1000 долларов в российской рознице невозможно, поэтому мы будем исходить именно из такой суммы. Все расходы на электричество включены, ну а затраты на компьютер незначительны по сравнению с ценой восьми видеокарт. Как видите, одна карта обеспечивает доход на уровне 4.75 доллара, а восемь – добывают монеток на 38 вечнозелёных. Путём несложных математических действий получаем: 142 доллара с видеокарты в месяц и окупаемость за более чем 7 месяцев.

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Что же, ещё недавно стоимость Эфира позволяла окупить GeForce RTX 3060 Ti, приобретённую за 1000 долларов за 3 с половиной месяца. Прошло всего неделя, а окупаемость увеличилась в два раза. Курс прыгает. Никто не обещает стабильности, а новости о будущем Эфира не внушают оптимизма. А тем временем аналитики полагают, что Биткоин может снова упасть на 35%. 

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