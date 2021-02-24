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К хорошему быстро привыкаешь. Ещё несколько дней назад курс Эфира держался на сверхвысоком уровне, временами опускаясь ниже 2000 долларов. За несколько недель стабильности майнеры привыкли к огромным доходам, ведь окупить вложения теперь можно было гораздо быстрее, чем раньше. Вчера Эфир упал ниже 1500 долларов. Эксперты пока не зафиксировали никакой паники, как и массового оттока криптовалюты, но некоторые последствия уже есть.

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Благодаря курсу на уровне 1950 и выше за единицу, доходность видеокарт повысилась. Даже по цене в 1000 долларов за GeForce RTX 3060 Ti вернуть затраты на ферму из 8 карт было возможно за 3.5 месяца. Мало того, многие надеялись, что Эфир продолжит дорожать, а значит вклады вернутся ещё быстрее. Сегодня обстановка совсем иная, а значит самое время подсчитать, насколько быстро можно отбить GeForce RTX 3060 Ti с курсом 1630 долларов.

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Итак, сегодня 8 таких видеокарт дают около 50 долларов в сутки, или 6.25 доллара на одну карту. Ежемесячная доходность фермы составит 1500 долларов, или 187.5 доллара на одну карту. Как мы с вами говорили выше, найти данную модель дешевле 1000 долларов крайне сложно, а значит вам придётся гонять ферму более пять с половиной месяцев без учёта остальных комплектующих.

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И здесь возникает главный вопрос: сколько месяцев Эфир ещё будет стоить так дорого, как сегодня? Как показали два прошедших дня, курс может резко обвалиться, а значит вложения в видеокарты стали менее надёжны, а окупаемость снова приближается к полугоду.