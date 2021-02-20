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NVIDIA может проиграть битву с майнерами, а недорогих видеокарт не будет до обвала криптовалют

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Эпопея с антимайнерской блокировкой видеокарты GeForce RTX 3060 продолжается. Первое время геймеров захлестнуло безудержное веселье. Казалось, что майнеры будут вынуждены оставить в покое новую видеокарту, что окажет положительное влияние на цены. После этого заговорили о возможности ввести подобную схему и на других карточках. По мнению экспертов, для этого достаточно было выпустить GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 с новой ревизией BIOS, исключающей её замену прошивкой из предыдущих моделей.

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Как оказалось, всё это бесполезно. Проблема в том, что пока NVIDIA сделала блокировку только одного алгоритма, снижающего эффективность добычи Эфира, а вот все остальные алгоритмы прекрасно работают. К примеру, доход GeForce RTX 3060 с такими популярными криптовалютами, как Octopus, Cortex доходит до 6.5 доллара в сутки. Это значит, что не нужно ничего перепрошивать, искать хакеров, которые могли бы взломать защиту, либо терпеть убытки. 

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Есть мнение, что NVIDIA просто хотела показать свою лояльность геймерам. Вполне возможно, что такая точка зрения является правдоподобной, однако есть и другие мнение. Проблема в том, что сделать универсальную блокировку всех существующих алгоритмов нереально. Чаще всего, говоря о видеокарте, мы имеем в виду игры, однако многие пользователи используют её для рабочих задач. Например, для машинного обучения, криптографии и работе с другим сложным программным обеспечением, которое может показаться алгоритму блокировки похожим на майнинг.

Это значит, что создать универсальную блокировку невозможно. Теоретически, если намерения NVIDIA прозрачны и направлены на возвращения рынка в состояние статуса-кво, то мы можем увидеть решения, блокирующие несколько популярных алгоритмов. Не факт, что увидим, но это означает, что майнеры всё равно начнут добывать другую криптовалюту, а видеокарты не подешевеют до тех пор, пока рынок не обвалится. 

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