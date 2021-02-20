NVIDIA может проиграть битву с майнерами, а недорогих видеокарт не будет до обвала криптовалют
Эпопея с антимайнерской блокировкой видеокарты GeForce RTX 3060 продолжается. Первое время геймеров захлестнуло безудержное веселье. Казалось, что майнеры будут вынуждены оставить в покое новую видеокарту, что окажет положительное влияние на цены. После этого заговорили о возможности ввести подобную схему и на других карточках. По мнению экспертов, для этого достаточно было выпустить GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 с новой ревизией BIOS, исключающей её замену прошивкой из предыдущих моделей.
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Как оказалось, всё это бесполезно. Проблема в том, что пока NVIDIA сделала блокировку только одного алгоритма, снижающего эффективность добычи Эфира, а вот все остальные алгоритмы прекрасно работают. К примеру, доход GeForce RTX 3060 с такими популярными криптовалютами, как Octopus, Cortex доходит до 6.5 доллара в сутки. Это значит, что не нужно ничего перепрошивать, искать хакеров, которые могли бы взломать защиту, либо терпеть убытки.
Есть мнение, что NVIDIA просто хотела показать свою лояльность геймерам. Вполне возможно, что такая точка зрения является правдоподобной, однако есть и другие мнение. Проблема в том, что сделать универсальную блокировку всех существующих алгоритмов нереально. Чаще всего, говоря о видеокарте, мы имеем в виду игры, однако многие пользователи используют её для рабочих задач. Например, для машинного обучения, криптографии и работе с другим сложным программным обеспечением, которое может показаться алгоритму блокировки похожим на майнинг.
Это значит, что создать универсальную блокировку невозможно. Теоретически, если намерения NVIDIA прозрачны и направлены на возвращения рынка в состояние статуса-кво, то мы можем увидеть решения, блокирующие несколько популярных алгоритмов. Не факт, что увидим, но это означает, что майнеры всё равно начнут добывать другую криптовалюту, а видеокарты не подешевеют до тех пор, пока рынок не обвалится.
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