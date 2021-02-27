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Крупные майнинговые фермы выступили против создателей Эфира и требуют не останавливать добычу монет

Кто победит? От этого зависит сможете ли вы добывать Эфир на своей видеокарте
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Переход на новый алгоритм Ethereum 2.0 может состояться уже в 2021 году. Давайте немного теории, а потом перейдём к фактам. В настоящее время вознаграждение в виде монет ETH распределяется между всеми участвующими в добыче криптовалюты согласно мощности их видеокарт. На самом деле всё немного сложнее, но суть в показателе хешрейта, определяющем ваш доход. Новый алгоритм не предполагает добычи, а монеты будут выдаваться по иной схеме. Почитать больше об этом можно в нашей статье, но если кратко, то всё похоже на депозит в банке. Вы положили свои монетки и ждёте дивидендов. 

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Известно, что кроме создателя Эфира – Виталика Бутерина, балом правят крупные пулы – а проще – гигантские фермы, объединяющие десятки тысяч майнеров. Sparkpool принадлежит 24% всей суточной добычи, Bitfly вносит 20% вклад в общее дело, а F2Pool – 11%. Это значит, что в руках троицы сконцентрировано 55% майнинговых мощностей. Так вот F2Pool уже одобрила новый план Виталика, а вот остальные два пула категорически против. 

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Sparkpool заявляет, что фермеров хотят обокрасть, при этом Виталик много говорит об улучшении пользовательского опыта, а на самом деле ничего хорошего переход на новый механизм не несёт. Представители Bitfly заявляют, что Ethereum 2.0 приведёт к обрушению цены Эфира, что сделает гораздо беднее не только крупных держателей, но обычных майнеров, в руках которых сосредоточена всего одна видеокарта. 

Два крупнейших пула категорически против плана создателей Эфира. Пока об открытой войне речь не идёт, но представители Bitfly и Sparkpool настроены решительно. Они требуют пересмотра основных условий Ethereum 2.0, которые позволят обычным майнерам и дальше продолжать добывать монетки традиционным способом. Отметим, что оба пула говорят за майнеров, участвующих в добыче, а значит выражают мнение большинства. По крайней мере, так всё преподносится. 

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