Крупные майнинговые фермы выступили против создателей Эфира и требуют не останавливать добычу монет
Переход на новый алгоритм Ethereum 2.0 может состояться уже в 2021 году. Давайте немного теории, а потом перейдём к фактам. В настоящее время вознаграждение в виде монет ETH распределяется между всеми участвующими в добыче криптовалюты согласно мощности их видеокарт. На самом деле всё немного сложнее, но суть в показателе хешрейта, определяющем ваш доход. Новый алгоритм не предполагает добычи, а монеты будут выдаваться по иной схеме. Почитать больше об этом можно в нашей статье, но если кратко, то всё похоже на депозит в банке. Вы положили свои монетки и ждёте дивидендов.
реклама
Известно, что кроме создателя Эфира – Виталика Бутерина, балом правят крупные пулы – а проще – гигантские фермы, объединяющие десятки тысяч майнеров. Sparkpool принадлежит 24% всей суточной добычи, Bitfly вносит 20% вклад в общее дело, а F2Pool – 11%. Это значит, что в руках троицы сконцентрировано 55% майнинговых мощностей. Так вот F2Pool уже одобрила новый план Виталика, а вот остальные два пула категорически против.
Sparkpool заявляет, что фермеров хотят обокрасть, при этом Виталик много говорит об улучшении пользовательского опыта, а на самом деле ничего хорошего переход на новый механизм не несёт. Представители Bitfly заявляют, что Ethereum 2.0 приведёт к обрушению цены Эфира, что сделает гораздо беднее не только крупных держателей, но обычных майнеров, в руках которых сосредоточена всего одна видеокарта.
Два крупнейших пула категорически против плана создателей Эфира. Пока об открытой войне речь не идёт, но представители Bitfly и Sparkpool настроены решительно. Они требуют пересмотра основных условий Ethereum 2.0, которые позволят обычным майнерам и дальше продолжать добывать монетки традиционным способом. Отметим, что оба пула говорят за майнеров, участвующих в добыче, а значит выражают мнение большинства. По крайней мере, так всё преподносится.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила