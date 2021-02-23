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Чаще всего мы видим тесты процессоров, видеокарт и других комплектующих в специальных синтетических приложениях. Они демонстрируют нам разрыв между AMD и Intel на основе непонятных цифр и сложных подсчётов. Вот только обычный пользователь чаще всего сталкивается с совершенно иными проблемами. Это работа с PDF-файлами, с документами в Excel или Word, чтением почты при помощи Outlook, а также активной эксплуатацией браузеров.

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Сегодня мы рассмотрим крайне любопытные результаты тестирования, которые проводились именно в привычных для пользователей задачах. Мало того, сами результаты очень показательны и могут заинтересовать тех, кто думает о покупке нового ноутбука. Ниже результаты работу лэптопов на базе процессоров AMD и Intel в стандартных задачах. Проводится сравнение при подключении к розетке и в автономном режиме.

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Как видите, средняя разница в производительности на ноутбуках на базе процессоров AMD составляет 30%, при этом есть случаи, когда показатели опускаются на 48% в автономном режиме. В то же время Intel теряет в среднем до 10% скорости, что не так критично.

Стоит учитывать, что перед нами повседневные задачи, а замедление видно невооружённым взглядом. Эксперты отмечают, что таким образом на ноутбуках с процессорами AMD можно получить лучшую автономность, при этом производительность снижается сильнее на более тонких и дорогих лэптопах.