Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат

Геймер – это звучит гордо! Даже несмотря на подорожание Биткоина мы с вами не должны опускать руки, ведь можно подобрать отличную сборку, которая позволит запускать любые игры в 1080р
[ ] для раздела Блоги
2
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Последние несколько месяцев игровое сообщество беспомощно наблюдало за ростом криптовалют. На момент написания данной статьи Биткоин стоил 57 тысяч долларов, а Эфир вырос до 2000 вечнозелёных. Что любопытно, многие крупные компании и известные лица воспринимают всё это как какую-то шутку. К примеру, Илон Маск, похоже, вообще не понимает, что сотни тысяч обычных работяг влили в криптовалюту десятки миллиардов долларов. Кто-то пытается немного заработать, другие спасают капитал от инфляции, третьи – просто любят эксперименты, а есть и те, кто слепо верит своим кумирам. Это же логично, ведь человек, заработавший 200 миллиардов долларов, не может ошибаться. 

реклама

В данном случаем мы не будем заниматься критикой Илона Маска, поскольку не один он виновен в надувании мыльного пузыря, в 1 триллион долларов, который может на несколько лет убить криптовалюту как платёжное средство. Одним словом, есть целая группа людей, которым нечем заняться. Яхта у них уже есть, суперкар пылится в гараже, а билеты на Марс пока не продают. В прошлый раз криптовалюту накрыло так, что она не могла прийти в норму почти два года. Но на тот момент цена Биткоина слегка превысила 20 тысяч, сейчас же он рвётся к 60 и более тысяч. Но довольно пессимизма, ведь перед нами сегодня стоит совсем другая задача. Пусть видеокарт в продаже почти нет, но это не значит, что мы с вами не можем поиграть. Давайте соберём антимайнерский компьютер, который позволит чувствовать себя в 2021 году комфортно в любых играх.

анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Процессор – Intel Core i5-10400. Можно был бы немного сэкономить, взяв версию с отключённой графикой, но в данном случае экономить не стоит, ведь на дворе бум майнинга, а мы с вами ищем оптимальный вариант. Данный 6-ядерник обладает гигантским потенциалом и способен раскочегарить любую видеокарту. По большому счёту он прекрасно справится даже со сверхмощной GeForce RTX 3080, но обычно покупатели подобных камушков предпочитают что-то уровня GeForce RTX 2060, хотя есть и исключения. Core i5-10400 никогда не разгонится до 5 ГГц, но в данном случае мы хотим не просто получить бескомпромиссный компьютер, но и не остаться с пустыми карманами.

реклама

Материнская плата – ASUS PRIME B460M-K. Не хватает звёзд с небес, но твёрдо стоит на ногах. Здесь присутствуют все необходимые интерфейсы, позволяющие подключить и быстрый твердотельный накопитель, и скоростной внешний жёсткий диск, либо накопитель, не говоря уже о неплохом встроенном звуке. В данном случае оправдан каждый вложенный рубль, а сама система надёжна и способна проработать много лет. К сожалению, эта модель без задела на будущее. Вам не удастся сюда поставить мощный 10-ядерный процессор (удастся, но это будет довольно глупо). Здесь мы также пошли на компромисс, ведь платы на чипсете Z490 стоят гораздо дороже.

Оперативная память – 16 Гб DDR4 2666 МГц Gigabyte. Можно было взять быстрее? Можно. Есть ли смысл на таком процессоре и материнской плате ставить более быструю память? Нет. Кстати, на флагманском чипсете Core i5-10400 действительно поддерживает более скоростную память, но прирост, как правило, оказывается на уровне нескольких процентов. В данном случае важнее, что у нас в комплекте 2 модуля, а также тот факт, что здесь 16 Гб за вполне вменяемую цену. Если судить по отзывам, то разгонный потенциал этой памяти довольно посредственный, но наша материнская плата и не позволит нам ничего разогнать. 

реклама

Твердотельный накопитель – 500 Гб Samsung 970 EVO. Если вы пересаживаетесь на новый компьютер, то самое время получить доступ к скоростному накопителю. В данном случае мы можем получить до 3400 Мб/с, что просто невероятно по сравнению с обычными Sata, которые довольствуются скромными 500 Мб/с. Наработка на отказ достигает полтора миллиона часов, а срок гарантии 3 года. Некоторых может не устроить объём, ведь современные игры уже начинают переваливать за 100 Гб. Что же, берите такой же, но на 1 Тб. А вообще, можно ограничиться и 500 Гб. Домашнее видео храните в облаке, не скачивайте десяток фильмов и столько же игр. 

Корпус – Powercase Mistral X4 Mesh LED Black. В данном случае у нас никаких сюрпризов. Стандартный корпус с достаточным количеством кулеров, который должен подойти девяти из десяти пользователей. Если вас что-то не устраивает – отключите подсветку. Вполне возможно, что для установки сверхмощного Ryzen 9 5950X данный корпус не годиться, вот только вся наша сборка стоит в два раза дешевле указанного выше процессора. Те, кто покупают такие камни, отдают себе отчёт, для кого создан предложенный нами корпус. Стандартная система охлаждения включает 4 корпусных кулера, что будет достаточно для отвода тепла Core i5-10400.

реклама

Блок питания – 500W Be Quiet System Power 9. Блок питания для данной сборки не должен быть дорогим, но и дешёвый китайский подвал ставить не стоит. 500 Вт будет достаточно даже если вы купите геймерскую карточку, хотя в текущих условиях вы её всё равно не отыщите в продаже по нормальной цене. Со всем остальным данный блок справится на отлично, даже несмотря на то, что имеет только лишь бронзовый сертификат энергосбережения. 

И вот теперь самое важное: у нас получилось чуть больше 42 тысяч рублей за весьма неплохой компьютер. В Регарде видеокарт нет от слова совсем, поэтому у вас есть два варианта: сидеть на интегрированной Intel UHD Graphics 630, либо поискать модель в другом месте. Мы предлагаем PALIT GeForce GTX 1650. Она станет вашим лучшим другом на 2021 год. Не ждите от неё чудес, ведь даже в 1080р придётся как следует поиграть с настройками графики. Есть ещё GeForce GTX 1660 SUPER за 48 тысяч, но это уже совсем другая ценовая категория. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
14
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
12
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
38
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
24
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
27
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
14

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 24
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 204
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
193
Xiaomi сообщила о завершении жизненного цикла для 24 актуальных смартфонов 2018-2019 годов
15
Рост курса Ravencoin сделал устаревшую GTX 1050Ti прибыльной в майнинге - цены взлетели до 20000 руб
60
Под видом новых майнинговых ускорителей NVIDIA может продавать добытчикам хорошо забытые старые
23
Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 и другие 20 смартфонов Xiaomi получили стабильную ОС Android 11
7
В Battle.net появились довольно «кусачие» системные требования Diablo II Resurrected
70
NVIDIA попросила Gigabyte отказаться от продажи видеокарты GeForce RTX 3090 Turbo
17
Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
53
Энтузиаст создаёт несуществующие видеокарты NVIDIA и продаёт их на eBay
2
GeForce RTX 3060 уже появилась на вторичном рынке по цене около 80000 рублей
110
МВД совершило рекордную закупку техники для взлома смартфонов и чтения переписок
25
8-ядерный Ryzen 7 5800X продолжает дешеветь в РФ – самый быстрый игровой процессор со скидкой 23%
45
Энтузиаст разобрал видеокарту GeForce RTX 3060, продемонстрировав графический чип GA106-300
18
Появились первые тесты портативной игровой консоли AYA Neo на базе AMD Ryzen
27
Рекомендованные цены на GeForce RTX 3060 стартуют с 500 долларов, а магазины получают большие партии
25
Процессоры Ryzen 5 1600X, 2600X, 3600X и 5600X сравнили в играх
70
Ограничение GeForce RTX 3060 в добыче Ethereum не помогает — найдены новые доходные алгоритмы
28
Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060
110
Майнеры уже получили первые GeForce RTX 3060 – до геймеров видеокарта может не добраться
142
Остановка фабрик Samsung в США окажет эффект и на стоимость SSD накопителей
49

Популярные статьи

Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору
78
Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
49
Мощь современного железа удивляет с оглядкой на прошлое
28
Обзор смартфона BQ Aurora 6430L
6
Как научиться разбираться в компьютерах и стать компьютерным энтузиастом
20
Мир Дж. Р. Р. Толкина в игровой индустрии
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
12
Цена ключей для Windows 10 Home и Pro снижена до 1100 рублей на распродаже
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
14
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
2

Сейчас обсуждают

VRoman
18:40
Те, кто планирует оправдать эту цену. ;-)
Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
Евгений Зайка
18:37
Все верно. На MSI b450m стоит 2700X и всё путём.
8-ядерный Ryzen 7 5800X продолжает дешеветь в РФ – самый быстрый игровой процессор со скидкой 23%
Renegade1979
18:37
Если за тобой на улице сявка гоняется, и тявкает с дистанции в 3 метра, ты за ней будешь гоняться на виду у всех, зная что она убежит и заплатит Кадыру ясакЪ? Или может она у тебя попаболь вызывает?
Xiaomi Redmi Note 9T: народный 5G-смартфон с мощным процессором
FELSHER
18:36
Игровой комп без видюхи? Это как дурка без таких как ты! А этот остальной высер, что тут вывалил - обратно себе запихай.
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
Sayros
18:36
ну как бы еще видимо некоторые забыли про Атаку 51% поэтому шибко доверяют и покупают Биток
Геймерская GeForce RTX 3060 продемонстрировала низкую скорость, обходя RTX 2060 всего на 19% в AoS
terenty79
18:36
2011v3 ксеон с алика, мать машинист, и все что от старого компа уже есть. вот сейчас это самая лучшая антимайнерская сборка для народа. тем более скоро деньраждения али, будут купоны, а значит и ксеон...
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
Sayros
18:33
RTX 3060 располагается между RTX2070Super и RTX2060Super
Геймерская GeForce RTX 3060 продемонстрировала низкую скорость, обходя RTX 2060 всего на 19% в AoS
SeTi2019
18:32
Странные у них миллиардеры...полеты в космос покупают, да еще и сами не летят, а отдают их кому то. Да и борьба с раком тоже какая-то страная в этой Америке. В России бы уже давно была в раю, а там пр...
Первый частный полет SpaceX отправит 29-летнюю американку на орбиту
VRoman
18:32
А теперь представь как добыча нефти переводит природные ресурсы в тепло, после того как сожгут бензин. И ведь все поголовно этим сжиганием ресурсов пользуются и не представляют как без него жить.
Выясняем влияние майнинга на деградацию GPU - новая RTX 2080Ti vs 2080Ti после 1.5 лет добычи от TG
terenty79
18:31
нет. чему завидовать то, у интернет персонажей? Вот Абрамовичу или Рыболовлеву я действительно могу позавидовать, у них реально деньги и недвижимость есть. А тут мы все просто списываемся, сочиняем и ...
Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем