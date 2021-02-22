Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
Последние несколько месяцев игровое сообщество беспомощно наблюдало за ростом криптовалют. На момент написания данной статьи Биткоин стоил 57 тысяч долларов, а Эфир вырос до 2000 вечнозелёных. Что любопытно, многие крупные компании и известные лица воспринимают всё это как какую-то шутку. К примеру, Илон Маск, похоже, вообще не понимает, что сотни тысяч обычных работяг влили в криптовалюту десятки миллиардов долларов. Кто-то пытается немного заработать, другие спасают капитал от инфляции, третьи – просто любят эксперименты, а есть и те, кто слепо верит своим кумирам. Это же логично, ведь человек, заработавший 200 миллиардов долларов, не может ошибаться.
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В данном случаем мы не будем заниматься критикой Илона Маска, поскольку не один он виновен в надувании мыльного пузыря, в 1 триллион долларов, который может на несколько лет убить криптовалюту как платёжное средство. Одним словом, есть целая группа людей, которым нечем заняться. Яхта у них уже есть, суперкар пылится в гараже, а билеты на Марс пока не продают. В прошлый раз криптовалюту накрыло так, что она не могла прийти в норму почти два года. Но на тот момент цена Биткоина слегка превысила 20 тысяч, сейчас же он рвётся к 60 и более тысяч. Но довольно пессимизма, ведь перед нами сегодня стоит совсем другая задача. Пусть видеокарт в продаже почти нет, но это не значит, что мы с вами не можем поиграть. Давайте соберём антимайнерский компьютер, который позволит чувствовать себя в 2021 году комфортно в любых играх.
Процессор – Intel Core i5-10400. Можно был бы немного сэкономить, взяв версию с отключённой графикой, но в данном случае экономить не стоит, ведь на дворе бум майнинга, а мы с вами ищем оптимальный вариант. Данный 6-ядерник обладает гигантским потенциалом и способен раскочегарить любую видеокарту. По большому счёту он прекрасно справится даже со сверхмощной GeForce RTX 3080, но обычно покупатели подобных камушков предпочитают что-то уровня GeForce RTX 2060, хотя есть и исключения. Core i5-10400 никогда не разгонится до 5 ГГц, но в данном случае мы хотим не просто получить бескомпромиссный компьютер, но и не остаться с пустыми карманами.
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Материнская плата – ASUS PRIME B460M-K. Не хватает звёзд с небес, но твёрдо стоит на ногах. Здесь присутствуют все необходимые интерфейсы, позволяющие подключить и быстрый твердотельный накопитель, и скоростной внешний жёсткий диск, либо накопитель, не говоря уже о неплохом встроенном звуке. В данном случае оправдан каждый вложенный рубль, а сама система надёжна и способна проработать много лет. К сожалению, эта модель без задела на будущее. Вам не удастся сюда поставить мощный 10-ядерный процессор (удастся, но это будет довольно глупо). Здесь мы также пошли на компромисс, ведь платы на чипсете Z490 стоят гораздо дороже.
Оперативная память – 16 Гб DDR4 2666 МГц Gigabyte. Можно было взять быстрее? Можно. Есть ли смысл на таком процессоре и материнской плате ставить более быструю память? Нет. Кстати, на флагманском чипсете Core i5-10400 действительно поддерживает более скоростную память, но прирост, как правило, оказывается на уровне нескольких процентов. В данном случае важнее, что у нас в комплекте 2 модуля, а также тот факт, что здесь 16 Гб за вполне вменяемую цену. Если судить по отзывам, то разгонный потенциал этой памяти довольно посредственный, но наша материнская плата и не позволит нам ничего разогнать.
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Твердотельный накопитель – 500 Гб Samsung 970 EVO. Если вы пересаживаетесь на новый компьютер, то самое время получить доступ к скоростному накопителю. В данном случае мы можем получить до 3400 Мб/с, что просто невероятно по сравнению с обычными Sata, которые довольствуются скромными 500 Мб/с. Наработка на отказ достигает полтора миллиона часов, а срок гарантии 3 года. Некоторых может не устроить объём, ведь современные игры уже начинают переваливать за 100 Гб. Что же, берите такой же, но на 1 Тб. А вообще, можно ограничиться и 500 Гб. Домашнее видео храните в облаке, не скачивайте десяток фильмов и столько же игр.
Корпус – Powercase Mistral X4 Mesh LED Black. В данном случае у нас никаких сюрпризов. Стандартный корпус с достаточным количеством кулеров, который должен подойти девяти из десяти пользователей. Если вас что-то не устраивает – отключите подсветку. Вполне возможно, что для установки сверхмощного Ryzen 9 5950X данный корпус не годиться, вот только вся наша сборка стоит в два раза дешевле указанного выше процессора. Те, кто покупают такие камни, отдают себе отчёт, для кого создан предложенный нами корпус. Стандартная система охлаждения включает 4 корпусных кулера, что будет достаточно для отвода тепла Core i5-10400.
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Блок питания – 500W Be Quiet System Power 9. Блок питания для данной сборки не должен быть дорогим, но и дешёвый китайский подвал ставить не стоит. 500 Вт будет достаточно даже если вы купите геймерскую карточку, хотя в текущих условиях вы её всё равно не отыщите в продаже по нормальной цене. Со всем остальным данный блок справится на отлично, даже несмотря на то, что имеет только лишь бронзовый сертификат энергосбережения.
И вот теперь самое важное: у нас получилось чуть больше 42 тысяч рублей за весьма неплохой компьютер. В Регарде видеокарт нет от слова совсем, поэтому у вас есть два варианта: сидеть на интегрированной Intel UHD Graphics 630, либо поискать модель в другом месте. Мы предлагаем PALIT GeForce GTX 1650. Она станет вашим лучшим другом на 2021 год. Не ждите от неё чудес, ведь даже в 1080р придётся как следует поиграть с настройками графики. Есть ещё GeForce GTX 1660 SUPER за 48 тысяч, но это уже совсем другая ценовая категория.
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