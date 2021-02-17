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В далёком 2018 году отключение электричества на крупной фабрике Samsung вывело из строя огромное количество чипов, что снизило мировые поставки NAND за год на 3%. Производители извлекли уроки, делая всё возможное, чтобы такого больше не повторилось, ведь это грозит гигантскими экономическими потерями. Судя по всему, в США не сильно по этому поводу переживают, ведь сегодня по указанию государственных органов южнокорейский производитель вынужден был полностью отключить несколько заводов, среди которых NXP Semiconductors и Infineon Semiconductors.

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Согласно официальным сообщениям, в Техасе нехватка электричества, а отключать жителей городов не хотят, поэтому решили перекрыть воздух тем, кто, по мнению чиновников, выпускает наименее важную продукцию. Вот только это явно неверный выбор. Samsung не поясняет, какие типы полупроводников выпускались в Техасе, но известно, что в их число входит и оперативная память, и чипы для твердотельной памяти, и мобильные процессоры. Не исключено, что там производились и GPU для видеокарт.

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Насколько серьёзными окажутся последствия, неясно, но фабрики обесточены. При этом на их запуск может потребоваться от нескольких дней до двух-трёх недель, а значит потери будут куда больше, чем было после 30-минутного перерыва. Известно, что на заводах есть резервные генераторы, позволяющие снизить ущерб, но они не рассчитаны на длительные периоды времени.