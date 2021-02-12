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AMD готовит к выходу процессоры Ryzen 5000 ХТ – 5000 МГц, рост IPC, 6-нм и архитектура Zen3+

AMD приготовила ещё более мощные процессоры в ответ на игровые Intel 11-го поколения
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После того как в сети появились первые тесты нового 8-ядерного флагмана Core i9-11900K, многие фанаты Intel стали заявлять, что приход Rocket Lake-S принесёт синим окончательную победу над красными. Ситуация могли бы спасти новые чипы на базе архитектуры Zen 4, вот только они появятся либо к концу 2021, либо в начале 2022 года. Это значит, что чуть ли не 10 месяцев Intel станет беспрекословным лидером на игровом рынке. Как бы не так!

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Сегодня появились первые сведения о подготовке к выходу неизвестного процессора Ryzen, способного достичь 5 ГГц. Возможно эта информация не имеет прямого отношения к текущей новости, но всё выглядит уж очень подозрительно. Давайте перейдём к деталям. Известно, что 5-нм мощности TSMC забиты под завязку. 50% отхватила Apple, а оставшиеся за производителями мобильных чипов. Когда AMD получит к ним доступ, неясно, а значит самое время подумать о будущем. 

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Как оказалось, тайваньский контрактный производитель уже готов предложить красным 6-нм техпроцесс. Именно на нём будут основаны новые процессоры на базе улучшенной архитектуры Zen3+. Скорее всего камни получат следующую маркировку: Ryzen 7 5800 ХТ, но это только предположения, а реальных планов AMD на этот счёт мы не знаем.

Всё это говорит только об одном: красные не позволят синим захватить игровой пьедестал на долго. 6-нм процессоры на подходе. Инсайдер указывают на очередной прирост IPC, высокие тактовые частоты, а вот больше ядер ждать не стоит. Точных сроков их выхода пока нет, но будет логично предположить, что они появятся во 2 половине года, но это не точно.

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