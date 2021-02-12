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AMD выпустит прокаченную версию процессора Ryzen 5000 с тактовой частотой 5000 МГц

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В данным момент самым быстрым игровым процессором на рынке считается 16-ядерный Ryzen 9 5950X. Он обладает тактовой частотой 4.9 ГГц, обеспечивая невероятную мощь в рабочих задачах, не уступая серверным камням Intel. Ясно, что только для игр такой чип никто не берёт. Если отталкиваться от массового рынка, то наиболее популярным считается Ryzen 7 5800X, который разгоняется до 4.7 ГГц. 

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Отметим, что последние годы шла настоящая гонка, когда AMD пыталась выпустить мощный камень, который способен достичь заветных 5 ГГц. Какое-то время инженерник с такой тактовой частотой даже появлялся в тестах. Что же, похоже красные готовы к настоящему противостоянию. Так, источники уверяют, что 15 февраля состоится анонс неназванного процессора серии Ryzen 5000, основанного на архитектуре Zen 3, которые впервые за долгие годы будет способен разгоняться до 5 ГГц.

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К сожалению, на этом информация обрывается. Неясно, речь идёт о сверхмощной версии Ryzen 9 5950X, либо в продажу поступит прокачанная серия «ХТ». Отметим, что в ситуации дефицита процессоров выход Ryzen 5000ХТ кажется странным. Вполне возможно, что речь идёт об ограниченной серии, либо о небольшой партии отобранных экземпляров. Ясно, что достижение отметки 5 ГГц важно для имиджа компании, поскольку в обычных играх прирост окажется незначительным. 

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