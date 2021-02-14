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Давайте вначале определимся с самыми ключевыми вещами, поскольку в процессе чтения некоторые детали можно и упустить. Я не майнер, никогда им не был и не буду. Пишу данную статью потому что мне так хочется. Никого не агитирую и не отговариваю, и вообще не ставлю перед собой каких-то серьёзных задач. Всё куда проще: мир накрыла эйфория майнинга. Очень скоро она пройдёт, оставив у всех участников лёгкое похмелье. Те, кому посчастливилось заработать, будут пересчитывать свои доходы, ехидно улыбаясь в сторону неудачников, считающих цифровые деньги злом, а Илона Маска сыном сатаны. Очень надеюсь, что наши читатели выйдут из этого коллективного помутнения с честью. Ну или частично её сохранят, потому что вакханалия, творящаяся вокруг, не может привести ни к чему хорошему.

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Давайте вначале я обозначу свою позицию, а потом перейдём к предмету нашего разговора. Итак, я считаю, что рынок зашёл в тупик. В данном случае речь не только о Биткоине, но и обо всех ценных бумагах. После того как в каждом смартфоне появилась возможность торговать на бирже, инвесторами стали сотни миллионов обывателей. Люди это по большей части малограмотные и не знают даже таблицу умножения. Вместо этого все они кинулись анализировать доходность и ликвидность в купе с фьючерсами и форвардами. Можно было бы закрыть на это глаза, но практически все они не желают учиться постигать простые истины, предпочитая делать то, что им говорят богатые и знаменитые мира сего.

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Илон Маск советует брать Биткоин – и толпа криптохомячков понеслась в нужную сторону. Это лишь один из примеров того, как дельцы руководят инвесторами, но в данном случае нам это не интересно. Важно лишь то, что Apple не может стоить 2.3 триллиона долларов, не говоря уже об Amazon, которой не принадлежит ничего, кроме пары тысяч складских помещений. Я считаю, что рано или поздно этот пузырь лопнет. К сожалению, он разросся до таких размеров, что от него не укрыться, а значит нас ждёт ещё один мировой экономический кризис, масштабы которого сложно переоценить. На этом фоне криптовалюты стали лакмусовой бумажкой, демонстрирующей безумие нашего мира. Повторюсь, криптопохмелье будет тяжёлым.

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Сейчас многие пишут о майнинге, кто-то даже гоняет свою видеокарту, пытаясь выжать из неё все соки. Сегодня я исключительно ради науки изучу, сколько приносит моя GeForce RTX 2070 Super. Прежде всего нужно было узнать её хешрейт. Это модное словечко, означает эффективность видеокарты в добыче той или иной криптовалюты. Поскольку я не собираюсь майнить, то выбрал Эфир, хотя, судя по картинке выше, есть и более прибыльные криптовалюты, которые не так популярны у необразованной части человечества просто потому, что о них мало-то говорит. Моя видеокарта не настроена, я не буду делать даунвольтинг и разгонять её тактовые частоты. Здесь всё просто, я не планирую менять свою карточку ещё года полтора, а значит заинтересован в как можно более стабильной работе ПК. При этом, после продажи мне бы не хотелось, чтобы мне названивали покупатели, возмущённые подгоревшей памятью.

Но всё это лирика. Первым делом нужно было узнать хешрейт моей карты. С этой целью я использовал сервис, способный делать автоопределение данного параметра. Вот ссылка, если вам будет интересно. Мне сообщили, что это 45 Mh/s. Вообще-то в сети пишут, что среднее значение для GeForce RTX 2070 Super равняется 44, но у меня довольно мощная модель, что позволило алгоритму выдать мне на 1 пункт больше (на самом деле там 45.2, но это уже детали). Поскольку я изначально не планировал скачивать программу для майнинга, а просто лишь хотел узнать прибыльность, то пришлось отыскать нормальный калькулятор, который учитывает несколько ключевых параметров, выдавая, реальные заработки за те или иные отрезки времени. Мне кажется, что оптимальным будет вот этот.

Смотрим на первую полоску. Итак, в сутки моя карточка способна выкачать из сети Эфира на 5.38 доллара, в неделю – 37.63 и в месяц чуть более 161 доллара с учётом электричества. Это значит, что за три месяца я могу полностью вернуть деньги, которые я на неё потратил. И вот здесь у меня главный вопрос: представьте себе ситуацию: вы купили в людном месте ларёк, заплатили всем разрешительным службам, изрядно потратившись на сбор документов. Закупили товар, а после посадили продавца, который будет сидеть в этой самой будке часами. Окупится ли ларёк за 3 месяца? Мне кажется (но это исключительно теория), что быстрее чем за год вы вложения не отобьёте. И вот здесь кроется главная причина, по которой в майнинг стекаются люди – никаких взяток, никаких разрешений и прочей бюрократии.

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Мы живём (так в любой стране) в мире капитализма, где каждый хочет откусить кусочек от вашего дохода. Что странно, большинство из этих товарищей откровенные паразиты, которые прочно присосались, уверяя в своей необходимости для общества. У нас всё усугубляется тем, что многие из них предпочитают выдавать нужные бумажки исключительно за взятки, в то время как в Европе они напыщенно раздувают щёки, указывая на те или иные нарушения. Криптовалюта кажется настоящим Клондайком. Я могу включить видеокарту 24/7 ни перед кем не отчитываясь. Ясно, что при таких небольших доходах удастся проводить их мимо налогов, но уже три и более фермы придётся легализировать, оплачивая государству 20% налог.

Но даже это куда проще, чем заниматься привычным бизнесом. Прямо сейчас многие государства озабочены тем, как подобное безобразие прекратить, ведь шахтёры уж слишком хорошо и спокойно живут. Скорее всего, в течение нескольких лет правительства придумают эффективные механизмы управления, которые позволят им контролировать рынок криптовалют, но пока каждый, у кого есть GeForce RTX 2070 Super, может без особых хлопот выводить на карту 160 долларов в месяц, или меньше. Посчитайте, если майнить только половину времени, когда вы не сидите за компьютером, то выйдет 80 долларов на мелкие расходы. Даже если не пытаться таким способом заработать, то выгода всё равно есть.