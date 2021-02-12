HUAWEI официально завершила жизненный цикл 14 актуальных смартфонов и отменила выход EMUI 11
Осенью 2020 года поступили первые сведения о предстоящей прошивке EMUI 11. На тот момент HUAWEI анонсировала, что её получит рекордное количество смартфонов. В некоторых источниках число доходило до 65 и выше. Отметим, что тогда в составе компании был суббренд Honor, которые нынче продан, а значит более не может учитываться при подсчёте. Ближе к старту бета-теста становилось ясно, что китайский производитель не планирует выпускать обновления даже для 40 телефонов, а после появились слухи о завершении жизненного цикла для нескольких серий 2019 и 2020 годов.
реклама
Судя по всему, последние утечки были верны, поскольку сегодня официальный представитель HUAWEI заявил, что прошивка для некоторых смартфонов серии Nova 6 и Nova 7 не выйдет. Можно только догадываться о причинах, побудивших отказаться от поддержки такого аппарат как Nova 6 5G. Это современный девайс с поддержкой протокола связи 5-го поколения, 8/128 Гб памяти, неплохим процессором Kirin 810 и продвинутой камерой на 48 Мп, превосходящей большинство 64 Мп конкурентов.
Полный список можно изучить ниже. Мы не стали указывать все клоны, поскольку в данном случае важно не число, а сам факт отказа от поддержки актуальных телефонов. Что любопытно, в начале зимы в сеть попадали ранние сборки на базе EMUI 11 для некоторых из указанных смартфонов. Ещё раз повторимся, что решение окончательное, а объяснения причин не было.
- P40 Lite
- P40 Lite 5G
- Nova 6 5G
- Nova 6 SE
- Nova 7i
- Nova 7 SE
Кроме указанных шести телефонов стоит добавить ещё 8, выпущенных в 2019 и 2020 году. Они не получили ни одной тестовой сборки, а HUAWEI упрямо отмалчивается. Скорее всего EMUI 11 станет последней официальной прошивкой. Что будет дальше, предугадать сложно, ведь руководство компании явно пытается делать хорошую мину при плохой игре.
- Nova 5
- Nova 5Z
- Nova 5i Pro
- Enjoy 20 Pro
- Enjoy Z 5G
- Enjoy 10e
- Enjoy 10S
- Enjoy 10 Plus
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила