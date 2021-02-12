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HUAWEI официально завершила жизненный цикл 14 актуальных смартфонов и отменила выход EMUI 11

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Осенью 2020 года поступили первые сведения о предстоящей прошивке EMUI 11. На тот момент HUAWEI анонсировала, что её получит рекордное количество смартфонов. В некоторых источниках число доходило до 65 и выше. Отметим, что тогда в составе компании был суббренд Honor, которые нынче продан, а значит более не может учитываться при подсчёте. Ближе к старту бета-теста становилось ясно, что китайский производитель не планирует выпускать обновления даже для 40 телефонов, а после появились слухи о завершении жизненного цикла для нескольких серий 2019 и 2020 годов. 

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Судя по всему, последние утечки были верны, поскольку сегодня официальный представитель HUAWEI заявил, что прошивка для некоторых смартфонов серии Nova 6 и Nova 7 не выйдет. Можно только догадываться о причинах, побудивших отказаться от поддержки такого аппарат как Nova 6 5G. Это современный девайс с поддержкой протокола связи 5-го поколения, 8/128 Гб памяти, неплохим процессором Kirin 810 и продвинутой камерой на 48 Мп, превосходящей большинство 64 Мп конкурентов. 

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Полный список можно изучить ниже. Мы не стали указывать все клоны, поскольку в данном случае важно не число, а сам факт отказа от поддержки актуальных телефонов. Что любопытно, в начале зимы в сеть попадали ранние сборки на базе EMUI 11 для некоторых из указанных смартфонов. Ещё раз повторимся, что решение окончательное, а объяснения причин не было. 

  • P40 Lite    
  • P40 Lite 5G    
  • Nova 6 5G
  • Nova 6 SE
  • Nova 7i 
  • Nova 7 SE    

Кроме указанных шести телефонов стоит добавить ещё 8, выпущенных в 2019 и 2020 году. Они не получили ни одной тестовой сборки, а HUAWEI упрямо отмалчивается. Скорее всего EMUI 11 станет последней официальной прошивкой. Что будет дальше, предугадать сложно, ведь руководство компании явно пытается делать хорошую мину при плохой игре. 

  • Nova 5    
  • Nova 5Z    
  • Nova 5i Pro    
  • Enjoy 20 Pro    
  • Enjoy Z 5G    
  • Enjoy 10e    
  • Enjoy 10S    
  • Enjoy 10 Plus    
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