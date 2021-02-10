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Epic Games имеет славу одной из наиболее щепетильных игровых студий, когда дело касается собственного авторитета и, конечно же, денег. Можно уверенно заявлять, что самым прибыльным проектом разработчика является королевская битва Fortnite. За годы своего существования она выросла от мультяшного клона PUBG, до полноценного проекта, который обошёл всех конкурентов, как по прибыли, так и по масштабу, что не могло не сказаться на популярности игры у читеров.

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К сожалению, чаще всего вместо настоящей борьбы с большими сайтами, создающими и торгующими читами, Epic Games выбирает жертв попроще, которые не могут создать несколько сайтов-зеркал или уйти в даркнет. Мало того, отследить таких товарищей крайне сложно, а значит придётся потратить много денег и усилий. Уже не первый раз ребята из Epic Games привлекают к ответственности подростков, которые просто не способны полностью отдавать отчёт своим поступкам.

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Так, ещё в 2017 году студия подала заявление в суд на 14-летнего читера, который рекламировал на своём канале YouTube способы взлома и сайты, где можно скачать незаконное ПО. Разбирательство тянулось более трёх лет, за которые представители Epic Games не раз обвинялись в нападках на подростков. По большому счёту, любой желающий может за несколько минут найти и купить нелегальное ПО для Fortnite, но обвиняемыми в суде становятся подростки.

Как стало известно, Epic Games отозвала иск, но подробности сделки не разглашаются. Отметим, что не поддерживаем любые взломы и тех, кто их осуществляет, но в данному случае нужно бороться с создателями и продавцами читов, а не с покупающими их подростками.