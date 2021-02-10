Майнер рассказал о сверходходах большой фермы из ноутбуков на базе GeForce RTX 3060
Представьте себе ситуацию: все вокруг вас занимаются майнингом. Знакомые и даже родственники гоняют свои видеокарты целыми сутками, превратившись в настоящих фермеров. Одним словом: ребята фармят по полной программе. В такой ситуации можно было бы купить и себе парочку видеокарт по сходной цене, вот только таковых нет, ведь все доступные модели подорожали в несколько раз. Что делать в такой тяжёлой ситуации?
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Герой нашего материала нашёл оригинальный выход: построил ферму из нескольких десятков ноутбуков, занимаясь добычей Эфира. Предприимчивый товарищ задействует игровые модели с GeForce RTX 3060, стоимостью 1380 долларов. Эксперты отмечают, что при покупке оптовой партии можно немало сэкономить, получив 1 штуку за 1200 долларов. Согласно предоставленным данным, одна такая машина способна обеспечить стабильные 45 MH/s, что при затратах в 20 центов в сутки позволит заработать чистыми 6.30 доллара.
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Путём несложных подсчётов получаем 190 долларов за месяц, а значит ферма окупится всего за 6 месяцев. Стоит учитывать, что ноутбук – это не видеокарта. После полного возврата средств его можно продать за весьма солидную сумму, либо по частям. Но это в худшем случае, ведь никто не мешает владельцу фермы продолжить майнить и дальше.
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