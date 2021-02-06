Microsoft вынудила геймеров отказаться от Windows 7, снизив за год в 14 раз количество ПК на Семёрке
14 января 2020 года Microsoft прекратила выпуск обновлений для операционной системы Windows 7. На тот момент количество геймеров, использующих на своих компьютерах старую ОС, составляло 33%. Стоит отметить, что это происходило на фоне постоянного появления игр, не поддерживающих «Семёрку». Спустя более чем год можно констатировать, что Microsoft не только выполнила, но и перевыполнила план по переводу значительной части пользователей на Windows 10.
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В настоящий момент за старую ОС держится 2.38% геймеров Steam, что всего на 1% больше, чем сидит на неудачной «Восьмёрке», которая никогда не была по-настоящему популярной. Ясно, что такое количество пользователей говорит о практически полном доминировании Windows 10, на счету которой около 96%. Это значит, что за чуть более год количество компьютеров на базе старой ОС уменьшилось в 14 раз.
Среди основных причин можно назвать неделание подвергать опасности свой компьютер, поскольку многие пользователи опасаются прекращения поддержки ОС. Однако для геймеров решающей стала командная игра крупных студий и Microsoft. Дело в том, что все популярные проекты поддерживают исключительно Windows 10, не желая запускаться на старой операционной системе.
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Microsoft Flight Simulator, HITMAN 3, The Medium и многие другие. На самом деле список можно продолжать долго, но уже сейчас ясно, что Microsoft удалось полностью перевести на Windows 10 наиболее активную часть пользователей – геймеров. Именно они чаще всего обновляют компьютеры, покупают новые процессоры и видеокарты, задавая тон переменам. Windows 7 мертва, а значит самое время попрощаться с одной из наиболее удачных ОС в истории.
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