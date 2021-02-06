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14 января 2020 года Microsoft прекратила выпуск обновлений для операционной системы Windows 7. На тот момент количество геймеров, использующих на своих компьютерах старую ОС, составляло 33%. Стоит отметить, что это происходило на фоне постоянного появления игр, не поддерживающих «Семёрку». Спустя более чем год можно констатировать, что Microsoft не только выполнила, но и перевыполнила план по переводу значительной части пользователей на Windows 10.

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В настоящий момент за старую ОС держится 2.38% геймеров Steam, что всего на 1% больше, чем сидит на неудачной «Восьмёрке», которая никогда не была по-настоящему популярной. Ясно, что такое количество пользователей говорит о практически полном доминировании Windows 10, на счету которой около 96%. Это значит, что за чуть более год количество компьютеров на базе старой ОС уменьшилось в 14 раз.

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Среди основных причин можно назвать неделание подвергать опасности свой компьютер, поскольку многие пользователи опасаются прекращения поддержки ОС. Однако для геймеров решающей стала командная игра крупных студий и Microsoft. Дело в том, что все популярные проекты поддерживают исключительно Windows 10, не желая запускаться на старой операционной системе.

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Microsoft Flight Simulator, HITMAN 3, The Medium и многие другие. На самом деле список можно продолжать долго, но уже сейчас ясно, что Microsoft удалось полностью перевести на Windows 10 наиболее активную часть пользователей – геймеров. Именно они чаще всего обновляют компьютеры, покупают новые процессоры и видеокарты, задавая тон переменам. Windows 7 мертва, а значит самое время попрощаться с одной из наиболее удачных ОС в истории.