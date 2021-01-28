Xiaomi выпускает обновления для смартфонов по простой схеме. Так, некоторые флагманы получают три прошивки MIUI и две операционных системы Android. Здесь стоит подчеркнуть, что речь идёт о немногих из них, поскольку часто подобная стратегия даёт сбой в сторону ухудшения жизненного цикла. Бюджетные Redmi могут рассчитывать на одно или два обновления прошивки и всегда остаются на уже выпущенной ОС.

Где-то между ними расположилась серия Redmi Note. Здесь всё происходит по настроению. Например, долгое время считалось, что Redmi Note 8 (вся серия) остановится на MIUI 12. К счастью было принято решение обновить аппараты до MIUI 12.5, а вот относительно более новой версии Android ничего не ясно. Скорее всего телефоны останутся на десятке. На этом фоне особняком стоят Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro.

Оба смартфона вышли в 2018 году и базировались на Android Nougat (7) и MIUI 10. Совсем недавно началась рассылка обновления MIUI 12 на основе Android 9 для этих аппаратов. Это значит, что оба стали настоящими рекордсменами, поскольку даже флагманы нечасто получают два обновления ОС. Прошивка рассылалась медленно, в результате чего её получили не все, а сегодня стало известно об остановке рассылки.

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Как оказалось, Xiaomi остановила развёртывание MIUI 12.0.2.0 из-за проблем с загрузкой, в результате чего многие устройства просто не видели обновление. Информации о сроках возобновления нет. Если рассылка не будет возобновлена, можно попытаться установить обновление в ручном режиме.