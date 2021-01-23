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В начале января наши читатели могли ознакомиться с любопытным материалом, героем которого стал шахтёр по имени Саймон Бирн. Этот товарищ собрал ферму из 78 видеокарт GeForce RTX 3080. Судя по всему, парень он не бедный, а своим делом занимается давно, поскольку без проблем может купить себе BMW i8. Вот о ней мы и поговорим.

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Итак, майнер совсем недавно стал счастливым обладателем автомобиля BMW i8. Это мощный гибрид, способный разгоняться до 100 км/ч за 4.4 секунды, получивший современный дизайн в стиле немецкого концерна. Стартовая цена такой машинки стартует с 10 миллионов рублей, но главная фишка не в этом.

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Саймону понравилось привлекать внимание к своей персоне. Понравилось настолько, что он решил это делать как можно чаще. На этот раз майнер планирует удивить нас фермой, которая находится прямо внутри новенького BMW i8. Это всё те же GeForce RTX 3080, вот только неясно, снял ли он карточки с большой фермы, или раздобыл ещё. Система функционировала на плате ASUS B250 Mining Expert с блоком питания EVGA SuperNOVA 1600 T2.

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Одна из ферм Саймона

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По словам Саймона, багажник автомобиля стал отличным прибежищем для фермы, которая позволяет ему зарабатывать даже во время поездок, не отвлекаясь на домашние дела. Также он заявил, что ни один геймер при покупке видеокарт не пострадал, что бы это не значило.