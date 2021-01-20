Xiaomi завершила жизненный цикл 23 актуальных смартфонов – MIUI 12.5 и Android 11 отменяются
В начале декабря появилась информация о том, что Xiaomi готовит огромный сюрприз всем фанатам. Дело в том, что оптимистичные прогнозы сулили 83 аппаратам китайского производства доступ к самой новой прошивке MIUI 12.5. Как оказалось, всё это крайне непроверенные сведения, поскольку уже позднее список существенно сократился. Ещё меньше стал перечень телефонов, которые претендуют на доступ к самой последней версии операционной системы Android 11.
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Спустя несколько месяцев разработки стало ясно, что Xiaomi не планирует выпускать опарационку на целый ряд актуальных смартфонов. Давайте кратко пройдёмся по каждой линейке. Redmi 7 и все аппараты серии были выпущены весной 2019 года. Логично было бы продлить поддержку до весны 2021, что позволило бы им обновиться до Android 11, но китайцы думают иначе, а значит все три смартфона пролетают.
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi 7 Pro
Восьмая серия Redmi также лишена прав на обновление. Странно, ведь смартфоны вышли в Китае в середине осени 2019 года, а к нам поступили только к началу 2020. Это значит, что они получили только одно обновление прошивки MIUI, хотя российская версия до сих пор прилетела не на все девайсы серии.
- Redmi 8
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 8A Pro
Девятая серия Redmi вышла летом 2020 года и имела на борту Android 10. Здесь без комментариев, ведь между выходом и завершением срока поддержки прошло совсем мало времени. Судя по всему, Xiaomi решила игнорировать выпуск новых ОС на бюджетные линейки.
- Redmi 9
- Redmi 9A
- Redmi 9AT
- Redmi 9С
- Redmi 9С NFC
- Redmi 9i
- Redmi 9 Prime
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Redmi Note 7 и вся серия ожидаемо очутились на скамейке запасных, но это не значит, что мы не ждали выхода Android 11. Просто многие уже смирились с тем, что срок поддержки у китайской компании крайне маленький.
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 7S
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А вот Mi 8 и другие флагманы заслуживают обновления. Нет никаких причин отказывать столь дорогим и мощным устройствам. Что же, неудивительно, что в список попали бюджетные SE и Lite, а также народный флагман Poco F1, который вышел в далёком 2018 году.
- Mi 8
- Mi 8 Pro
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi 8 SE
- Mi 8 Lite
- Poco F1
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Всего 23 телефона. Как минимум половина их них должна была получить новую ОС, но завершила свой жизненный цикл, поскольку разработка прошивок крайне затратное дело. Учтите, чем больше выходит смартфонов в год, тем призрачнее шансы у бюджетных аппаратов.
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