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В начале декабря появилась информация о том, что Xiaomi готовит огромный сюрприз всем фанатам. Дело в том, что оптимистичные прогнозы сулили 83 аппаратам китайского производства доступ к самой новой прошивке MIUI 12.5. Как оказалось, всё это крайне непроверенные сведения, поскольку уже позднее список существенно сократился. Ещё меньше стал перечень телефонов, которые претендуют на доступ к самой последней версии операционной системы Android 11.

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Спустя несколько месяцев разработки стало ясно, что Xiaomi не планирует выпускать опарационку на целый ряд актуальных смартфонов. Давайте кратко пройдёмся по каждой линейке. Redmi 7 и все аппараты серии были выпущены весной 2019 года. Логично было бы продлить поддержку до весны 2021, что позволило бы им обновиться до Android 11, но китайцы думают иначе, а значит все три смартфона пролетают.

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 7 Pro

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Восьмая серия Redmi также лишена прав на обновление. Странно, ведь смартфоны вышли в Китае в середине осени 2019 года, а к нам поступили только к началу 2020. Это значит, что они получили только одно обновление прошивки MIUI, хотя российская версия до сих пор прилетела не на все девайсы серии.

Redmi 8

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Pro

Девятая серия Redmi вышла летом 2020 года и имела на борту Android 10. Здесь без комментариев, ведь между выходом и завершением срока поддержки прошло совсем мало времени. Судя по всему, Xiaomi решила игнорировать выпуск новых ОС на бюджетные линейки.

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9С

Redmi 9С NFC

Redmi 9i

Redmi 9 Prime

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Redmi Note 7 и вся серия ожидаемо очутились на скамейке запасных, но это не значит, что мы не ждали выхода Android 11. Просто многие уже смирились с тем, что срок поддержки у китайской компании крайне маленький.

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7S

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А вот Mi 8 и другие флагманы заслуживают обновления. Нет никаких причин отказывать столь дорогим и мощным устройствам. Что же, неудивительно, что в список попали бюджетные SE и Lite, а также народный флагман Poco F1, который вышел в далёком 2018 году.

Mi 8

Mi 8 Pro

Mi 8 Explorer Edition

Mi 8 SE

Mi 8 Lite

Poco F1

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Всего 23 телефона. Как минимум половина их них должна была получить новую ОС, но завершила свой жизненный цикл, поскольку разработка прошивок крайне затратное дело. Учтите, чем больше выходит смартфонов в год, тем призрачнее шансы у бюджетных аппаратов.