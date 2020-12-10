Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

83 актуальных смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 12.5 – сроки выхода и список

Вместо MIUI 13 владельцы 83 актуальных телефонов Xiaomi получат MIUI 12.5
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 по ценам 3060 Ti в Compeo.ru - надо брать
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 с огромной скидкой
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Известно, что в начале следующего года в продажу поступит новых флагман Xiaomi Mi 11. Он получит недавно анонсированный Snapdragon 888, а также 108 Мп камеру. Кроме того, заявлена быстрая зарядка на 120 Вт и 120-Гц OLED-дисплей. Ожидается, что китайская компания расскажет о новым флагмане подробно уже через несколько недель, а его выход запланирован на февраль. Одновременно с этим ходили слухи, что он станет первым, кто получит ещё не анонсированную прошивку MIUI 13. Как оказалось, не всё из инсайдерских утечек правда. 

реклама

Как стало известно, Xiaomi не успела окончить работу над финальной версией MIUI 13 для Mi 11 (если вообще она когда-либо планировала выпустить прошивку в начале года). В связи с этим телефон станет первым аппаратом, получившим новую оболочку за версией MIUI 12.5. Предполагается, что данная прошивка станет местом для экспериментов с режимом конфиденциальности. Пользователи получат возможность одним щелчком заблокировать всю слежку со стороны любых программ за аппаратом. 

анонсы и реклама
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Регард: 2080 Super дешевле чем когда либо
Мультиварка Tefal со скидкой 40% в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Как всегда, слегка подкорректируют ползунок громкости и добавят возможность конвертации файлов в стандартном редакторе (например, в pdf). На самом деле изменений будет больше, но Xiaomi не спешит их афишировать, а по отдельным скриншотам, появляющимся в сети, даже продвинутые инсайдеры не всегда могут понять смысл новшества. 

реклама

А вот далее только приятные новости. Сообщается что новую прошивку получат 83 смартфона Xiaomi. Их список выше. Не удивляйтесь столь внушительному числу, ведь здесь много региональных клонов, которые были произведены для китайского, европейского или индийского рынков. Как видите, актуальными считаются только смартфоны начиная с восьмой серии Redmi. Инсайдеры полагают, что прошивка MIUI 12.5 для них начнёт поступать зимой и затянется до лета. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
2
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
3
Обзор и тестирование смартфона ASUS ROG Phone 3
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5600 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060
12
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
30
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
40
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
36

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 39
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 74
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 40
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
3 декабря 2020 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Партнёр NVIDIA подтвердил выход GeForce RTX 3080 Ti, 3070 Ti, 3060 и 3050 – спецификации и цены
56
Есть ещё порох в пороховницах – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti в тесте Benchmark
25
Xiaomi завершила жизненный цикл 7 актуальных смартфонов – названия и официальные причины
3
Декабрьское обновление Civilization VI позволит заставить надоедливых лидеров стран замолчать
7
Radeon RX 6900 XT не оставил шанса GeForce RTX 3090 – 1 000$ vs 1 500$ в пользу AMD от Tomshardware
84
Asus представила первую кастомную видеокарту Radeon RX 6900 XT с массивной системой охлаждения
9
Видеокарта с разъемом M.2 появилась в ассортименте ASRock
8
NVIDIA выпустила драйвера, повышающие производительность видеокарт GeForce RTX в Cyberpunk 2077
14
CD Projekt RED представила «звёздных» актёров русской озвучки Cyberpunk 2077
28
Кража 40 ящиков с видеокартами RTX 3000 с фабрики MSI усугубила дефицит в магазинах
17
Intel прекращает производство Core i9-9900K и других процессоров 9-го поколения – цены могут вырасти
12
В Cyberpunk 2077 нашли Хидео Кодзиму
10
Состоялся полноценный релиз Minecraft RTX
11
«Если надо всё сжечь дотла — пусть горит»: релизный трейлер Cyberpunk 2077
41
«Новогоднее наступление 2021» в World of Tanks стартует уже завтра утром
21
Началась бесплатная раздача Seven: Enhanced Edition от бывших разработчиков игр серии «Ведьмак»
1
Релиз World of Warcraft Shadowlands стал крупнейшим в истории PC
9
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077
62
Энергоэффектиные ядра Gracemont в Intel Alder Lake могут быть гораздо производительнее Sandy Bridge
16
Вендор Manli подтвердил скорый выход видеокарт RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, RTX 3060 и RTX 3050
2

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
2
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
3
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
10
Популярные видеокарты 2020 - от GT 1030 до RTX 3070
36
Не "киберпанковый" Cyberpunk
51
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
13
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17

Сейчас обсуждают

Валера Урбанский
02:50
Да, как раз наоборот, когда красные пишут бредятину, а им выкладываешь факты, очень быстро ловишь баны. Даже если не фанат ни синих ни красных... Да и тем более здесь бред написал только ты.
Процессоры Intel начиная с 2014 г получат поддержку бесплатного буста SAM – Ryzen 3000-2019г – нет
xenomorph1024
02:45
У тебя просадка напряжопия до 11.7 на 8-pin коннекторе и аж 11.2 на шине.. Какие тут могут быть претензии к карте c таким питанием?
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
Yolanda Tarska
02:45
В статье самое интересное это фотки системника, пересмотанные провода, видимо какой-то древний БП даже без PCI-E. Побольше фоток. это самое интересное!! Автору конечно советую выбросить этот БП, ко...
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
ахахах
02:42
помню в институте в начале нулевых зададут технический перевод с английского(и там нето што понять,а со словарём 10 строк-хер перевести было).Помню слово "подхрюкивать" на английский с русского немогл...
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077
xenomorph1024
02:42
потому что sandy bridge держит только pcie 2.0
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
ахахах
02:31
а иногда фильм после правильной озвучки гоблина начинал играть новыми красками
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077
Евгений Яковлев
02:29
А зачем качать херню? допустим это говно, говно, которое бесплатно досталось становится вкуснее? я не понимаю логику. если игра херня, то что должно мотивировать лазить по торентам и заморачиваться. н...
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077
ахахах
02:26
да если зайдёт игра многим,то соберут много денег разработчики,а если незайдёт-то это будет банкрот у студии
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077
Anna Stroser
02:24
копайся в гавне молча
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
Anna Stroser
02:23
опять нищий высрался
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем