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Известно, что в начале следующего года в продажу поступит новых флагман Xiaomi Mi 11. Он получит недавно анонсированный Snapdragon 888, а также 108 Мп камеру. Кроме того, заявлена быстрая зарядка на 120 Вт и 120-Гц OLED-дисплей. Ожидается, что китайская компания расскажет о новым флагмане подробно уже через несколько недель, а его выход запланирован на февраль. Одновременно с этим ходили слухи, что он станет первым, кто получит ещё не анонсированную прошивку MIUI 13. Как оказалось, не всё из инсайдерских утечек правда.

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Как стало известно, Xiaomi не успела окончить работу над финальной версией MIUI 13 для Mi 11 (если вообще она когда-либо планировала выпустить прошивку в начале года). В связи с этим телефон станет первым аппаратом, получившим новую оболочку за версией MIUI 12.5. Предполагается, что данная прошивка станет местом для экспериментов с режимом конфиденциальности. Пользователи получат возможность одним щелчком заблокировать всю слежку со стороны любых программ за аппаратом.

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Как всегда, слегка подкорректируют ползунок громкости и добавят возможность конвертации файлов в стандартном редакторе (например, в pdf). На самом деле изменений будет больше, но Xiaomi не спешит их афишировать, а по отдельным скриншотам, появляющимся в сети, даже продвинутые инсайдеры не всегда могут понять смысл новшества.

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А вот далее только приятные новости. Сообщается что новую прошивку получат 83 смартфона Xiaomi. Их список выше. Не удивляйтесь столь внушительному числу, ведь здесь много региональных клонов, которые были произведены для китайского, европейского или индийского рынков. Как видите, актуальными считаются только смартфоны начиная с восьмой серии Redmi. Инсайдеры полагают, что прошивка MIUI 12.5 для них начнёт поступать зимой и затянется до лета.