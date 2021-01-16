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Redmi Note 9 Pro сильно подешевел после праздников – 64 Мп камера, игровой CPU и NFC со скидкой 10%

Стоимость Redmi Note 9 Pro упала после новогодних праздников
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Смартфоны серии Redmi Note стали самыми успешными за всю историю. Год назад Xiaomi заявила, что продала более 110 миллионов подобных гаджетов. А ведь это было до того, как на рынок вышли суперпопулярная восьмая и девятая серии. В настоящее время китайская компания не спешит делиться новыми успехами. Тем не менее уже известно, что на многих рынках телефоны Xiaomi вышли на 2 место по продажам. 

Пожалуй, наиболее интересным девайсом на данный момент можно назвать Redmi Note 9 Pro. Одним из главных его преимуществ стало то, что он находится на рынке уже продолжительное время. Смартфон узнаваем и имеет крайне сбалансированный ценник. Это позволило ему сохранить отличные продажи даже когда курс рубля подвергался сильным колебаниям. Сейчас ситуация немного стабилизировалась, а значит цены на данный аппарат снова пошли вниз. 

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К примеру, на официальном сайте Xiaomi в РФ стартовала зимняя акция, в рамках которой можно получить скидку в 2 тысячи. Кроме того, доступно акционное предложение, позволяющее купить внешнюю батарейку на 20 000 мАч всего за 10 рублей в комплекте со смартфоном. Это значит, что прямо сейчас выгода составляет немалые 4 280 рублей или 20% от начальной стоимости. 

Если вы прочитали наш материал в тот момент, когда акция уже завершилась, то есть отличное предложение в Ситилинк. Там модель 6/128 Гб памяти стоит 21 490 рублей, что на 500 рублей дешевле его официальной цены. Кроме того, в комплекте идёт бесплатная сим-карта и 7 дней бесплатного общения в подарок. 

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