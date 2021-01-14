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Пока миллионы пользователей тщетно ищут в магазинах новые видеокарты и процессоры AMD, руководство компании решило поделиться планами на будущее. Прежде всего – это разработка новой архитектуры Zen 4, которая ляжет в основу процессоров следующего поколения. Кроме того – это перспективная графическая архитектура RDNA 3, о которой известно крайне мало подробностей.

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Всем, кто надеялся на совместимость процессоров 6000-й серии с текущими материнскими платами, стоит перестать лелеять надежды. Zen 4 появится на новой платформе AMD под названием AM5. Это абсолютно новый сокет, которые станет стандартом на несколько лет, но точных сроков пока нет. Известно, что процессоры впервые получат поддержку памяти DDR5 и интерфейса USB 4.0.

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Представители AMD заявляют, что нас ждёт ещё больший прорыв, ведь Zen 3 без перехода на новый техпроцесс удалось достичь увеличения IPC на 19%. В то же время Zen 4 основан на 5-нм техпроцессе TSMC, что позволит добиться впечатляющих результатов. Теоретически это может привести к появлению процессоров, с ещё большим количеством ядер, чем есть в настоящее время. Появление новых настольных процессоров на Zen 4 ожидается к концу 2021 года.

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А вот об RDNA 3 красные говорят с неохотой. Судя по всему, ждать её выхода придётся долго, ведь в продаже находится только часть из запланированной линейки. Что странно, AMD не говорит о переходе на 5-нм техпроцесс. Это может значить что угодно. Например, нам готовят сюрприз. А может 5-нм мощностей критически не хватает, а значит придётся довольствоваться устаревшим 7-нм технологиями.