Количество геймеров на Windows 7 за 2020 год уменьшилось в 10 раз – очередной рекорд по данным Steam
Steam является самым популярным магазином приложений. В последние годы конкуренты не дремлют, но даже самые щедрые раздачи не способны пошатнуть трон под дядюшкой Гейбом. Одновременно с этим, Steam предоставляет ежемесячную статистику оборудования и операционных систем, что позволяет оценить масштабы изменений на рынке как за месяц, так и по сравнению с различными периодами времени.
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Ниже можно рассмотреть процентное соотношение по операционкам на 1 января 2020 года. Как вы понимаете – это было ровно год назад. Что примечательно, уже 14 января Microsoft прекратила поддержку Windows 7, что стало триггером к глобальной миграции пользователей. Если оценивать изменения каждый месяц, то кажется, что всё идёт своим чередом и не сильно меняется, но стоит сравнить положение на январь 2020 и январь 2021, и всё становится на свои места.
Как видите, прямо сейчас под управлением устаревшей ОС находится не более 3.5% всех компьютеров, что критически мало, а фактически в 10 раз меньше показателей годичной давности. Эксперты неоднократно говорили, что массовый исход совпадёт с ограничениями, которые будут вводиться крупными разработчиками ПО. Уже сейчас поиграть на старой «Семёрке» сложно. Это не оставило выбора геймерам, не жалеющим отказываться от своих увлечений.
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Кстати, ситуация среди пользователей рабочих станций совсем иная, ведь по некоторым данным, больше 20% всех компьютеров в мире работают под управлением Windows 7.
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