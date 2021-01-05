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Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X появились в российской рознице – скидки доходят до 6 тысяч

Процессоры Ryzen 5000-й серии снова вернулись в российскую розницу со скидками
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Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии стали настоящим подарком для геймеров, предлагая лучшие на рынке показатели производительности в современных играх. Ситуация была омрачена дефицитом и сложностью с доступом к современным чипам, что стало следствием всеобщей проблемы со свободными мощностями по выпуску полупроводниковых чипов согласно нормам 7-нм техпроцесса. Однако уже к концу 2020 года ситуация начала исправляться, а сейчас, похоже, камни не только вернулись в магазины, но и начали дешеветь.

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Сегодня мы не будем рассматривать рекомендованные цены для РФ, поскольку предложения всё ещё стоят немало. В данный момент нас интересует сама тенденция к снижению средней цены в РФ, что можно также заметить и в магазине Регард, где несколько моделей стоят 45 200 и 78 700 рублей соответственно.

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Прежде всего взглянем на Ryzen 7 5800X. Это 8-ядерный камень, обладающий чуть ли не самыми высоким геймерским потенциалом, что делает его желанным гостем в любой современной системе. Что немаловажно, вам не нужно покупать дорогую материнскую плату, поскольку даже на вышедших в 2019 году на чипсете В450 вы сможете получить все преимущества невероятной производительности как в одноядерных, так и в многоядерных задачах.

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Ещё более мощно выглядит Ryzen 9 5950X. Это настоящий 16-ядерный монстр с тактовой частотой в 4.9 ГГц, способный в рабочих задачах обойти чуть ли не любой процессор Intel, вплоть до дорогих серверных чипов. Согласно данным ЯндексМаркета, за последнее время он неплохо подешевел, ведь его стоимость упала на 6 тысяч рублей. Ryzen 7 5800X также подешевел, но общее снижение цен на него составляет около 4 тысяч.

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Кстати, если заглянуть в Ситилинк, то можно встретить Ryzen 5 5600X со скидкой в 3 тысячи рублей при покупке материнской платы. 

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timon55
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У бритов - разведывательные, а у UXV Combatant или Ocean Avenger - вполне себе ударные))) И я считаю это будущее куда надо развиваться, а не надувать щеки, что мы сможем в конце концов построить свой ...
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11:28
Ну тогда я ничего нового не увижу. У меня итак мамка и проц примерно равны по цене (asus z490-h + 10600k). Но я всё же думаю , что речь именно о росте и процов и мамок вскоре.
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Alexshanghai
11:27
чего уж не сразу мамка = топовая видео карта?) элементов на мамка не меньше чем на видяхе)) разве что памяти не хватает...
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
Дмитрий Соколов
11:25
Умоляю! Включите наконец логику!!! Что проще - загрузить несколько негабаритных (то бишь занимающих кучу полезного пространства) дронов и после их неизбежной потери во время боевых действий стать слеп...
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Furyomg
11:24
Скорее нас подводят, что цена должна быть процессор = материнка
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Listoman
11:23
Обещали до релиза, а теперь принялись обещать уже после релиза... Так-то за месяц игра до сих пор не получила ни одного нормального патча, а до лета тут осталось всего 5 месяцев, скорее можно поверить...
CD Projekt RED, по слухам, собирается полностью преобразить Cyberpunk 2077 уже к лету нынешнего года
nikolai3anv
11:22
Ну просто ... Нет то есть до этого цены типа норм были что ли? Охренеть!
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
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