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Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии стали настоящим подарком для геймеров, предлагая лучшие на рынке показатели производительности в современных играх. Ситуация была омрачена дефицитом и сложностью с доступом к современным чипам, что стало следствием всеобщей проблемы со свободными мощностями по выпуску полупроводниковых чипов согласно нормам 7-нм техпроцесса. Однако уже к концу 2020 года ситуация начала исправляться, а сейчас, похоже, камни не только вернулись в магазины, но и начали дешеветь.

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Сегодня мы не будем рассматривать рекомендованные цены для РФ, поскольку предложения всё ещё стоят немало. В данный момент нас интересует сама тенденция к снижению средней цены в РФ, что можно также заметить и в магазине Регард, где несколько моделей стоят 45 200 и 78 700 рублей соответственно.

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Прежде всего взглянем на Ryzen 7 5800X. Это 8-ядерный камень, обладающий чуть ли не самыми высоким геймерским потенциалом, что делает его желанным гостем в любой современной системе. Что немаловажно, вам не нужно покупать дорогую материнскую плату, поскольку даже на вышедших в 2019 году на чипсете В450 вы сможете получить все преимущества невероятной производительности как в одноядерных, так и в многоядерных задачах.

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Ещё более мощно выглядит Ryzen 9 5950X. Это настоящий 16-ядерный монстр с тактовой частотой в 4.9 ГГц, способный в рабочих задачах обойти чуть ли не любой процессор Intel, вплоть до дорогих серверных чипов. Согласно данным ЯндексМаркета, за последнее время он неплохо подешевел, ведь его стоимость упала на 6 тысяч рублей. Ryzen 7 5800X также подешевел, но общее снижение цен на него составляет около 4 тысяч.

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Кстати, если заглянуть в Ситилинк, то можно встретить Ryzen 5 5600X со скидкой в 3 тысячи рублей при покупке материнской платы.