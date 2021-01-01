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Выбираем лучшую видеокарту 2020 года – лучшие модели NVIDIA и AMD по мнению Рcgamer

Какая видеокарта была самой лучшей в 2020 году? Давайте это выясним
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RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой
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1 января – самое лучшее время для поведения итогов 2020 года. Сегодня мы остановимся на выборе лучших видеокарт. А помогут нам ребята с сайта Рcgamer. Отметим, что они выбрали три модели, но пока так и не определились, какая из них достойна получить звание лучшей. Мы не станем выбирать, предоставив это сделать нашим читателям, а ниже просто перечислим сильные стороны каждой карты. Все они идут в случайном порядке.

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Номинант №1: Radeon RX 6800 XT. Данная модель стала настоящим прорывом AMD. Кто из вас верил, что красные смогут не только выпустить мощную видеокарту, но и сделать её дешевле конкурента? В большинстве задач Radeon RX 6800 XT идёт наравне с GeForce RTX 3080, а иногда даже обходит зелёную карту в реальных играх. Разочаровывает режим трассировки лучей, но Лиза Су пообещала решить данную проблему в кратчайшие сроки.

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Номинант №2: GeForce RTX 3080. Настоящий игровой монстр, а главное: перед нами действительно универсальная видеокарта. Это и удовольствие от игр в разрешении 4К, и трассировка лучей в комплекте с DLSS 2.0, а также внушительный запас прочности на годы вперёд. Архитектура Ampere не стала большим прорывом NVIDIA, но 60-70% прироста по сравнению с предыдущим поколением – выглядит вполне неплохо. 

Номинант №3: GeForce RTX 3060 Ti. Это самая бюджетная видеокарта нового поколения. На самом деле цену 40 000 рублей сложно назвать невысокой, но здесь важно помнить, что данная модель соответствует GeForce RTX 2080 Super, которая ещё недавно стоила свыше 700 долларов. В реалиях 2021 года и наступающего поколения Next Gen типа Cyberpunk 2077, GeForce RTX 3060 Ti уже не может рекомендоваться для 4К. Хотя, здесь всё зависит от настроек и игр. 

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