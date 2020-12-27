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Неделю назад стартовала рассылка стабильного обновления MIUI V12.0.3.0.QGGEUXM на один из самых популярных смартфонов 2020 года – Redmi Note 8 Pro. В данном случае речь идёт о европейской версии, частью которой является российская прошивка. Поскольку цикл развёртывания Xiaomi отличается от многих других производителей, какое-то время рассылка не была массовой. Пользователи получали тестовые версии. Однако, уже к началу текущей недели получить прошивку смогли почти все обладатели Redmi Note 8 Pro в европейском регионе.

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Если вы ещё не скачали новую версию, лучше этого не делать. Мало того, стоит отключить загрузку по беспроводным протоколам, а также автоматическую установку. Всё дело в том, что ваш телефон будет работать хорошо до первой перезагрузки. Как только вы попытаетесь это сделать, велика вероятность того, что операционка вообще не загрузится, а аппарат так и останется в режиме вечной циклической перезагрузки.

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К сожалению, проблема действительно носит массовый характер, а главное: решить её можно исключительно методом сброса настроек до заводского состояния. Это автоматически удалит ваши данные, что неприемлемо для многих пользователей. Решений у текущей проблемы всего два:

Если вы ещё не получили обновления за номером V12.0.3.0.QGGEUXM, заблокируйте его

Если вы уже установили его, постарайтесь не перезагружать Android какое-то время. Производитель знает о проблеме и вскоре выпустит небольшой патч, позволяющий решить проблему циклической перезагрузки

Точные причины подобного явления пока не выявлены. Скорее всего какое-то массовое ПО вызывает конфликт, поскольку после возвращения к заводским настройкам такой проблемы не наблюдается. Найти конфликтующую программу до сих пор не удалось.

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