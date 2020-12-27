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Несмотря на то, что Cyberpunk 2077 вышла не так давно, для неё уже есть множество модификаций. Сегодня мы рассмотрим наиболее интересные, которые могут не только удивить, но и принести реальную пользу.

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Cyber Engine. Самый масштабный и одновременно самый популярный мод. Включает множество настроек, позволяющих увеличить производительность, а также продвинутую консоль для разработчиков. Эффективен даже на версии 1.06, поскольку официальные патчи далеко не идеальны. Скачать.

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Better Vehicle Handling. В игре множество ошибок, но некоторые вещи именно так и задуманы разработчиками. Неясно, зачем они усложнили управление автомобилем, ведь у нас здесь не Формула 1. Данная модификация значительно улучшает пользовательский опыт от вождения. Скачать.

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Улучшенные тени. Можно было бы сказать, что данный мод подойдёт только тем, у кого нет видеокарты, с поддержкой трассировки лучей. Вот только мы с вами знаем, что трассировка нагружает графический процессор так, что играть просто нереально. Поэтому трассировка при помощи пакета ReShade – ваш выход. Графика будет лучше, а тени реалистичнее, и всё это без нагрузки на компьютер. Скачать.

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Оригинал

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Модификация

Альтернативное поведение NPC. Уже известно, что неигровые персонажи, слоняющиеся по городу ужасно глупы. Для игры такого уровня это непростительно. Данная модификация решает эту проблему. Не ждите от NPC чудес, но играть станет заметно приятнее. Скачать.

Хотфикс для старых процессоров. Известно, что на процессорах, лишённых поддержки инструкций SSE4.2, Cyberpunk 2077 не запустится. Данный мод позволяет вам избежать столь неуместных ограничений. В этом случае важно помнить, что у вас всё же должна быть хорошая видеокарта, ведь со старым железом в новой игре делать нечего. Скачать.