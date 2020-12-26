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12-е поколение смартфонов Apple преподнесло фанатам яблочной компании большущий сюрприз. Так, именно в 2020 году было решено спасать природу матушку. С этой целью вместо выделения парочки миллиардов природоохранным ведомствам, которые очищают воду, спасают дельфинов и вылавливают из океана пластик, из комплекта убрали зарядное устройство. Обычному человеку сложно понять, как это связано с заботой об окружающей среде. Видимо, связано, ведь Apple не может обманывать несколько сотен миллионов своих потенциальных клиентов.

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Подобный подход вызвал настоящую волну протестов в интернете. Особенно активны были конкуренты, которые смеялись над подобными уловками, поясняя, что они нужны для экономии ресурсов и позволят зарабатывать ещё больше. Впереди планеты всей была Xiaomi. Представители компании иронично проходились по капиталистам, уверяя, что никогда не помыслят сделать нечто подобное. Как оказалось, всё не так просто. Вернее сказать: всё очень даже просто.

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Совсем недавно глава китайской компании Лэй Цзюнь поделился с соцсети Weibo любопытной информацией, заявив, что Mi 11 также лишится зарядки в комплекте. Сами понимаете: когда природа страдает, Xiaomi просто не может взять и навредить её ещё больше. На этом фоне становится крайне любопытно, чем же владельцы телефона будут его заряжать?

Дело в том, что Mi 11 получит прорывную 120 Вт зарядку, которой даже пока нет в продаже. Неужели придётся брать старую 5 Вт старую потёртую зарядку от Mi 5 и ждать целых два часа? Как так, ведь нам обещали не более 20 минут!

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Всё это и комично, и печально, ведь у нас сформировалась новая тенденция. Вначале из комплекта убрали наушники, после зарядное. Скорее все, как уже давно шутят в сети, на очереди сам смартфон. А значит, нам придётся брать за 1 000 долларов коробочку, а после к ней докупать ещё за 1 000 долларов сам аппарат. Кстати, можно продавать телефон без дисплея. Напомним, анонс нового флагмана уже 28 декабря.