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Если вам казалось, что на рынке полупроводников царит здоровая конкуренция и справедливое распределение ресурсов, то вы заблуждались. Совсем недавно стало известно, что наиболее технологичный 5-нм техпроцесс монополизировала Apple. Так, в 2021 году все участники рынка получат только 20% от всех 5-нм кремния TSMC, в то время как 80% достанется яблочной компании. Думали, что в 2022 году дела улучшатся? Как бы не так!

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Сообщается, что Apple уже договорилась с TSMC о выкупе 3-нм мощностей на 2022 год. Тайваньская компания заявила, что новая технология оказалась крайне затратной. Только для того, чтобы уйти в плюс нужно выпустить не менее 300 миллионов процессоров. Но это не беда, ведь TSMC обещает к концу 2022 года нарастить выпуск готовой продукции по 3-нм нормам до 600 миллионов чипов.

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Сколько из этого заберёт себе Apple, пока не сообщается. Эксперты констатируют, что фактически все остальные производители вынуждены довольствоваться технологиями годичной давности, поскольку TSMC не может обеспечить достаточное количество готовой продукции. Всё это оказывает негативное влияние на развитие отрасли, в то время как Apple получает преимущество, что и привело к тому, что компания уже стоит более 2 миллиардов долларов.

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Но есть и хорошие новости, AMD и NVIDIA смогут использовать в 2022 году 5-нм техпроцесс, который уже будет Apple не интересен. Правда случится это с отставанием в 1 год.