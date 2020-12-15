Пользовательские модификации Cyberpunk 2077 позволяют увеличить количество fps – ссылки и описание
Несмотря на огромный финансовый успех, Cyberpunk 2077 стала настоящим провалом для польской студии CD Projekt Red. Инвесторы негодуют, владельцы PlayStation 4 устроили настоящий скандал, пытаясь вернуть деньги за кривую игру, которая на этой игровой приставке отказываете нормально функционировать. Авторитет подорван, а первый глобальный патч выйдет только в январе 2021 года. Это значит, что как минимум месяц придётся мириться с ужасной оптимизацией, или попросту отложить прохождение до лучших времён.
реклама
Месяц – это слишком много. Может быть для тех, кто сидит на зарплате – это и хорошо работать над патчем 20 рабочих дней, а обычные геймеры способны собрать на коленке крутую модификацию за пару часов. Сегодня мы поговорим об этом подробнее, ведь ребята уже представили два отличных варианта для увеличения заветных fps.
Config Overhaul для Cyberpunk 2077 открывает массу скрытых настроек. Модификация позволяет получить доступ к расширенным параметрам игры, что даёт возможность не только повысить количество кадров в секунду, но и в значительной мере улучшить графику. Дело в том, что часть эффектов слишком тяжёлые, но визуально игра ничего не теряет после их отключения. Вам придётся как следует поэкспериментировать, ведь никто за вас не подберёт идеальную конфигурацию под вашу систему.
Cyberpunk 2077 Performance Patch RAM-Pool-Optimizer. Многие владельцы компьютеров имеют 16 Гб и более ОЗУ. Это гораздо больше, чем есть на игровых приставках предыдущего поколения. Почему бы не воспользоваться этим преимуществом? Модификация позволяет выдать игре больше оперативной памяти, что должно улучшить производительность.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила